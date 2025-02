Podemos votó dos veces en contra de investigar a Billy el Niño a pesar de atribuirlo a un «error»

Unidas Podemos evidenció ayer el complejo equilibrismo al que está sometido por estar en el Gobierno y ser leal al PSOE, además de presentar sentido institucional, y su necesidad de ser coherente con sus planteamientos y con un mundo político a caballo entre la izquierda y el soberanismo . La formación votó ayer en contra de que el Gobierno de coalición haga pública la hoja de servicios durante el franquismo del excomisario Antonio González Pacheco , más conocido como «Billy el Niño» . Pero prácticamente al instante tuvo que rectificar cuando EH Bildu denunció públicamente su posición.

«Teníamos dudas jurídicas», justificó el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique , que tuvo que explicar el «error», después de que los soberanistas lo considerasen una cesión más al PSOE. «Estudiamos el tema más en detalle y reparamos en el error, entendemos que sí se puede pedir esa hoja con la legislación vigente, en la próxima Mesa, cuando vuelva la reconsideración, votaremos a favor», expresó a continuación. Los letrados de la Cámara advirtieron dudas sobre si se podía pedir la hoja de servicios de Pachecho durante sus años como policía franquista al ser datos personales y Echenique decidió no apoyar la petición registrada por EH Bildu. El PSOE y el Gobierno comparten en ese criterio jurídico y consideran que no es legal hacerlo. Fuentes parlamentarias no quieren hacer sangre con la rectificación de Podemos. Pero matizan que el «error» sería en cualquier caso «político», por la presión en el espacio del soberanismo, con el que comparte nichos de voto, y no por una cuestión jurídica que, según dicen, Podemos había aceptado. Como demuestra su voto inicial.

Pero no solo eso, sino que distintas fuentes parlamentarias confirman que Podemos ya votó en contra la pasada semana cuando la cuestión se debatió en la Mesa del Congreso . Rechazo tras el que Bildu pidió la reconsideración que ayer trató la Junta de Portavoces. En Podemos se aduce que no llegó a sustentarse una votación como tal, que ya manifestaron dudas, pero que se acató al estar el resto de grupos en contra. En más de dos semanas, eso sucedió el 16 de enero, Podemos no resolvió esas dudas jurídicas. En la votación de ayer mantuvo su posición. Algo que irritó a ERC, BNG, Bildu, Más País o PNV. Fue el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, quien denunció en las redes sociales la decisión sobre los años de servicio del policía franquista. «Unidas Podemos se suma al PP, Vox, Cs y PSOE en la Junta de Portavoces para vetar que el Gobierno tenga que facilitar la hoja de servicios de Billy El Niño», dijo Iñarritu, que lo considera una nueva incongruencia. «¡Otro sapo más!», espetó . Solo entonces Podemos rectificó: «Cuando se comete un error, se debe reconocer y rectificar de inmediato», justificó Podemos, intentando despejar la sensación de que fuera una concesión al PSOE. «Hoy hemos cometido un error grave y pedimos perdón. En especial,pedimos disculpas a la víctimas de un torturador sin escrúpulos. Por suerte, el error tiene arreglo; pero hoy sentimos vergüenza», añadieron.

Montero: "El error fue votar en contra, teníamos que haber votado a favor" La ministra de Igualdad, Irene Montero , ha vuelto a atribuir el voto en contra de Unidas Podemos a un error. "Nos equivocamos al analizarlo, nos dimos cuenta y lo remediamos, fue un error que nos avergonzó... y en cuanto nos dimos cuenta nuestro portavoz parlamentario (Pablo Echenique) salió a subsanarlo'", ha defendido Montero, durante una entrevista en Cadena Ser este miércoles. "El error de Billy el Niño es importante, pero lo más importante es el acuerdo de Gobierno para quitarle las condecoraciones ", ha continuado.