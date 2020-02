Podemos rectifica tras votar en contra de publicar la lista de servicios de «Billy el Niño» El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, explica que tienen «dudas jurídicas» y que votarán a favor cuando la petición vuelva a la Junta del Congreso de los Diputados

Gregoria Caro

PSOE, Unidas Podemos (UP), Partido Popular, Vox y Ciudadanos han votado en contra, en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados de este martes, de que el Gobierno de coalición haga pública la hoja de los servicios de Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, el torturador franquista. Un rechazo que ha levantado críticas entre los socios del Ejecutivo de coalición, habida cuenta de que UP siempre ha denostado a Pacheco y ha hecho bandera de la Memoria Histórica. Tras el malestar, UP ha rectificado.

UP defendió en un principio que había «dudas» de si se podía pedir la hoja de los servicios de Pacheco durante su época de policía por considerarlos datos personales, como advirtieron los letrados de la Cámara, aunque luego han admitido que fue un «error» y han asegurado que votarán a favor cuando vuelva la solicitud.

«Teníamos dudas jurídicas», ha admitido el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, en los pasillos del Congreso. «Estudiamos el tema más en detalle y reparamos en el error, entendemos que sí se puede pedir esa hoja con la legislación vigente, en la próxima Mesa, cuando vuelva la reconsideración, votaremos a favor».

En mayo de 2018, el hoy vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se emocionó en su escaño del Congreso al denunciar las torturas de «Billy el Niño» y leer testimonios delante de sus víctimas, que habían asistido al Pleno de esa jornada.

También la cuenta de Twitter de Podemos ha tenido que dar explicaciones a mitad de la tarde, mientras en la red social crecía el cabreo entre los usuarios seguidores del partido: «Cuando se comete un error, se debe reconocer y rectificar de inmediato». Y han añadido: «Hoy hemos cometido un error grave y pedimos perdón. En especial, pedimos disculpas a la víctimas de un torturador sin escrúpulos. Por suerte, el error tiene arreglo; pero hoy sentimos vergüenza«.

Ha sido el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, quien ha denunciado en las redes sociales que los partidos de Gobierno han tumbado la petición que registró su grupo para conocer «los datos de interés que existen sobre los años de servicio de este policía franquista».

«Unidas Podemos se suma al PP, Vox, Cs y PSOE en la Junta de Portavoces para vetar que el Gobierno tenga que facilitar la hoja de servicios de «Billy El Niño»», ha expresado Iñarritu, en Twitter, por lo que considera una incongruencia más de UP. «¡Otro sapo más!», ha añadido el diputado de EH Bildu. Después de las declaraciones de Echenique, Iñarritu ha expresado que «es de sabios rectificar», así como que volverán a presentar la solicitud y «una batería de interpelaciones parlamentarias en todo lo que tiene que ver con este señor».