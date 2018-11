ENTREVISTA Pedro Baños: «El Estrecho de Gibraltar ha renovado su importancia por el deshielo del Ártico» «Con desafíos como el de Cataluña buscan generar estados más débiles»

ESTEBAN VILLAREJO

El coronel del Ejército de Tierra Pedro Baños, actualmente en situación de reserva, es el fenómeno literario en estos momentos en cuanto a geopolítica y geoestrategia se refiere en España. Su primer libro, «Así se domina el mundo», fue un inusual éxito que va por su 9ª edición y ha sido traducido al inglés, alemán, portugués, turco y japonés.

Acaba de publicar una segunda obra, «El dominio mundial» (Ed. Ariel) que con vocación didáctica presenta los elementos del poder y las claves geopolíticas que rigen las relaciones entre países. Fue jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo.

- ¿Cree que el referéndum ilegal del 1-O y el desafío secesionista en Cataluña responde a algún interés internacional de trocear el territorio de España?

- Tanto en España como en el conjunto de la UE se está produciendo un proceso de desmoronamiento. En principio, podría pensarse que ello responde al signo de los tiempos, a una evolución natural y espontánea, fruto del agotamiento de los modelos actuales, por diversas causas. Pero la Historia nos demuestra que este tipo de situaciones han sido muchas veces provocadas o cuando menos fomentadas, instigadas o alentadas. Por ello, y aún careciendo de pruebas irrefutables, algunos indicios hacen suponer que no sería descartable que la injerencia externa haya existido y tenido su influencia, y probablemente la siga teniendo, en el contexto que se vive en Cataluña. Con desafíos como el de Cataluña la motivación que buscan sería generar Estados de mayor debilidad que conduzcan a un mayor control.

- ¿La huida de Puigdemont no fue un gran fracaso para el CNI?

- No debemos confundir la labor que hacen los Servicios de Inteligencia con la utilidad política de los informes que ellos elaboran. Es muy sencillo culpar a la Inteligencia cuando hay un fallo muy importante pero en la mayoría de los casos se debe a que los políticos no han escuchado aquellos informes transmitidos por los Servicios de Inteligencia.

- En el apartado de «espionaje fiscal» muestra a Gibraltar como caso paradigmático de paraíso fiscal. ¿Qué importancia juega hoy día esta colonia para Reino Unido?

- Sigue jugando un papel importante porque curiosamente el Estrecho de Gibraltar -con la colonia británica, Ceuta , Tánger o Algeciras- ha renovado su importancia por el deshielo que precisamente se está produciendo en el Ártico. Lo que ahora mismo los barcos transitaban desde el Mediterráneo hasta Asia a través del Canal de Suez para ir a Asia se podrá hacer, de manera más rentable y corta, a través del Estrecho de Gibraltar pasando hacia el mar del Norte y luego el Ártico. Quien controle ese Estrecho vuelve a tener una llave muy importante del mercado mundial.

- Y ni el Brexit ha sido aprovechado por España… ¿Gibraltar será siempre británica?

- Reino Unido nunca se querrá deshacer de Gibraltar. Primero, por prestigio; segundo, porque si los españoles recuperáramos esa parte de nuestro territorio nacional que nos pertenece tendría consecuencias en otras partes del mundo, como son las Islas Malvinas reclamadas por Argentina. Estamos ante un país poderoso, Reino Unido, que encima está respaldado por el que sigue siendo el más poderoso de momento, EE.UU. Si hubiera sido otro país el que hubiera mantenido esa colonia, hace tiempo que hubiera vuelto a estar en manos españolas.

- Aborda en su libro los poderes intangibles (cohesión nacional, cultura, lengua, religión…) como otro elemento de poder de los países. ¿Es España el país que menos se quiere a sí mismo?

- Nuestro punto débil es la inexistencia de una política de Estado en política Exterior, como también debería haber en tantos otros aspectos. Además, en la diplomacia existe un baile de embajadores de las principales embajadas que están motivados por posiciones políticas y que no es positivo.

- En su apartado sobre el poder de la comunicación estratégica, relata como una de las grandes «fake news» de la Historia fue la llamada «Leyenda negra española», lanzada por el príncipe flamenco Guillermo de Orange contra Felipe II. ¿Por qué cree que aún perdura esta leyenda negra?

- Suele suceder que los países más antiguos son los que menos sentimiento nacional tienen. Y España es uno de esos grandes países antiguos. Eso no significa que, llegado el caso, los españoles sepan reaccionar, como han reaccionado siempre, con verdadero patriotismo. Somos pacíficos y a veces demasiado tolerantes, pero a lo largo de la Historia hemos sabido defender lo nuestro.

- ¿Cuál es el punto débil de nuestra diplomacia, «ese poder no tan blando» que es clave para dominar el mundo?

- Para algunos europeos los españoles aún somos europeos de segunda categoría. Pero lo más triste de todo es que todavía hay españoles que se lo creen. Además, nos criticamos entre nosotros mismos, algo muy difícil de ver en otros países. Muy pocos franceses o británicos se plantean incluso su Historia reciente. En cambio en España tenemos una gran capacidad de autodestrucción.

- En su libro retrata el suicidio demográfico al que asistimos en España. ¿Cómo influirá en el futuro?

- Hablamos mucho de amenazas como el terrorismo yihadista, pero no somos consciente que hay otras amenazas que pueden desestructurar mucho más los Estados. Si no se ponen medidas para frenar ese suicidio demográfico, podemos estar abocados a una revolución. Hay que pensar que estamos sufriendo un envejecimiento acelerado de la población. Si a eso añadimos los datos de natalidad: hace 40 años nacían 400.000 niños más de los que nacen actualmente. Cuando termine 2018 habrá nacido un 7% menos de niños que en 2017 y eso con un relativo aumento de bonanza. Hace diez años nacían un 30% más de niños. Estamos en una situación tremendamente delicada que no se va a solucionar con el incremento de la inmigración, que también puede acarrear otros problemas. ¿Quién pagará las pensiones a los mayores? Ello se unirá a una juventud que no podrá ser clase media como lo fueron sus padres y abuelos. Se quedarán en clase baja, a pesar de estar mucho mejor formados.

- Usted fue candidato a dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de La Moncloa de Pedro Sánchez. Cuando su nombre se filtró, sufrió una campaña de desprestigio en algunos medios de comunicación tachándole de ser una persona próxima a Rusia… ¿cree que hubo una mano negra detrás?

- Sin duda la hubo. Fue muy efectiva y realizada de una manera muy profesional. Se hizo de manera instantánea cuando se me designó de palabra para el cargo. Fue muy bien organizada, no fue por azar ni mucho menos. Evidentemente, entramos en unos debates políticos y también en unos juegos de intereses multinacionales. Esto era una cuestión multinacional que trascendía a España.