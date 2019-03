La oposición: «El señor Sánchez ha hecho de la mentira una forma de supervivencia y eso es peligroso» El PP, Ciudadanos y Vox acusan al presidente del Gobierno de «mentir» para mantenerse en el cargo tras conocerse que en Moncloa no se hizo informe antiplagio de su tesis

El PP, Ciudadanos y Vox compartían ayer indignación, pero también la ausencia de sorpresa. Miembros de los tres partidos cargaron duramente contra la que consideran una más de las «mentiras» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de publicar ayer este periódico que en La Moncloa, al contrario de lo que comunicó el Ejecutivo, se hizo un control antiplagio de su tesis doctoral.

Desde el PP denunciaron ayer la enésima «mentira» de Pedro Sánchez. El vicesecretario de Organización de este partido, Javier Maroto, calificó de «extrema gravedad» la falsedad del supuesto informe de La Moncloa sobre la tesis de Sánchez. Maroto, que también es director de la campaña electoral del PP, subrayaba que esta es «la enésima ocasión en que Pedro Sánchez se apellida de segundo mentiroso», acusando que «es la mentira como estrategia permanente de Gobierno. A Pedro Sánchez le da igual lo personal o lo institucional. Todo lo que sea para mantenerse en La Moncloa y en el Falcon le vale», lamentó el dirigente del PP.

A juicio de Maroto, todos los españoles están viendo cómo todo lo que no vaya a favor de los intereses de Sánchez «se falsifica, se cambia o se miente». En ese sentido, recordó lo que hizo el Gobierno socialista en Cataluña, cuando «mintió para que no se le pillara con la figura del relator», como un ejemplo más de las actuaciones de este Ejecutivo para no decir la verdad.

Misma posición transmitió el portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, quien advirtió del «peligro» que tiene un jefe del Ejecutivo que «ha hecho de la mentira una forma de supervivencia». «¿Alguien duda a estas alturas que la tesis de Sánchez contiene plagios, que no está clara su autoría y que fue evaluada por un tribunal de dudosa competencia», se preguntó el diputado liberal, que también recordó las otras promesas «traicionadas» por el presidente, como expulsar a los miembros de su partido con sociedades interpuestas o convocar elecciones tras la moción de censura. «Sánchez es un fraude –apuntó– y se ha aprovechado de su cargo para tomarle el pelo a los españoles».

Para el líder de Vox, Santiago Abascal, Sánchez «no tiene escrúpulos» y por ello le exigió que abandone La Moncloa. Mediante un mensaje en Twitter, Abascal denunció que «el uso sistemático de la mentira y el uso fraudulento de las instituciones le inhabilitan para ser presidente e incluso para ser concejal».