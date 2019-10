La Ley de Seguridad permitiría a Sánchez tomar el control de los Mossos de manera inmediata La legislación, consensuada en 2015 por PP y PSOE, solo requiere la aprobación de un real decreto y no necesita pasar por el Congreso

La Ley de Seguridad Nacional, cuya aplicación pedirán probablemente esta mañana tanto el líder del PP, Pablo Casado, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permitiría a éste declarar la existencia de una «situación de interés para la seguridad nacional» en Cataluña y ampliar sus facultades para garantizar «la defensa de España y sus principios y valores constitucionales» y «proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos».

Para aplicar esta legislación, el presidente del Gobierno tendría que aprobar un Real Decreto en el que definiera la crisis de seguridad, el territorio al que afecta, los recursos materiales y humanos necesarios que se dedicarán a la operación, su posible duración y si cabría prórroga. El texto entraría en vigor casi de manera inmediata ya que no requiere de convalidación en el Congreso de los Diputados.

La Ley de Seguridad Nacional permite al presidente del Gobierno asumir el mando de toda la Administración, lo que incluiría en este caso a los Mossos. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado esta misma mañana que la coordinación entre este cuerpo, la Policía Nacional y la Guardia Civil está siendo «perfecta».

Para coordinar y dirigir el restablecimiento del orden, la ley permite a Sánchez nombrar a una «autoridad funcional» durante un tiempo determinado y con unas competencias previamente definidas. En ningún caso se podrán limitar los derechos fundamentales ni las libertades públicas de los ciudadanos.

La Ley de Seguridad Nacional fue impulsada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy y aprobada por el Congreso de los Diputados en septiembre de 2015, tras un pacto alcanzado entre el PP y el PSOE, ya entonces dirigido de nuevo por Pedro Sánchez. Los socialistas introdujeron muchos cambios y enmiendas hasta que estuvieron conformes con el resultado final, por lo que se trata de un texto cuya aplicación no debería generar rechazo en este partido.

No obstante, aún no se ha aplicado en ninguna ocasión. En el año 2017 y ante el referéndum ilegal del 1 de octubre, el Ejecutivo popular estuvo valorando muy seriamente su aplicación en lugar del artículo 155 de la Constitución. Pero finalmente se desechó al entender La Moncloa que el trasfondo del problema era político y no de seguridad interior y que, por tanto, no sería un instrumento eficaz para devolver la legalidad a Cataluña.