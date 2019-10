Última hora en Cataluña hoy tras la sentencia del «procés» | Marlaska: «Se seguirá deteniendo a quienes tengan conductas delictivas y no habrá impunidad»

Actualizar

13.59Grande-Marlaska: «No hay ninguna indicación para que no actúe la Guardia Civil, ni los Mossos ni la Policía Nacional».

13.57Grande-Marlaska: «Este ministro ha cenado brevemente con un miembro de su gabinete», dice respecto a la fotografía conocida cenando en un resturante de Chueca ayer.

13.52Grande-Marlaska: «La sociedad española lo que quiere es unidad de todos frente al independentismo».

13.48Grande-Marlaska: «El Gobierno actuará en todo momento con firmeza, con ponderación y proporcionalidad. En ese sentido, hay que aplicar a los hechos el marco normativo que corresponda. Los hechos y los acotencimientos son los que determinan el marco normativo a aplicar. Estamos siguiendo la situación». «Vuelvo a hacer una llamamiento a la tranquilidad y a la paz. Vemos las consecuencias de no manifestarse pacíficamente».

13.44Grande-Marlaska: «Los cuatro detenidos son por desórdenes públicos y por delito de atentado a la autoridad». «Le tengo que decir a Torra que condene de forma exprese la violencia que se viene produciendo estos días en Cataluña. También que tenga un recuerdo hacia todos los agentes de la autoridad que están garantizando la seguridad del conjunto de los catalanes. Creo que un presidente de una Comunidad Autónoma debe condenar la violencia». «Ya se le ha pedido su dimisión al señor Torra por las declaraciones vertidas en el Parlamento catalán. Dentro de la Ley cabe todo».

13.42Grande-Marlaska: «Aunque se está haciendo una evaluación de daños provocados, puedo avanzar que solo en la jornada del martes se produjeron daños en el mobiliario urbano por valor de 627.000 euros». «Hago un llamamiento para que se expresen de una forma pacífica, España garantiza el libre derecho de reunión y manifestación, respetando a la ciudadanía».

13.39Fernando Grande-Marlaska: «Después de conocerse la sentencia del «procés» se están viviendo episodios de violencia que están causando graves daños. Es cierto que hay manifestaciones pacíficas». «Muchos catalanes se sienten desorientados y en cierto modo huérfanos, queremos decirles que hay un Gobierno que piensa en ellos. El Gobierno de España que está trabajando para garantizar su seguridad». «Durante los altercados de ayer se produjeron 46 detenidos, en total son ya 97. Cuatro de ellos se encuentran ya en prisión. Se seguirá deteniendo a quienes tengan conductas delictivas porque no habrá impunidad». «Se encuentran heridos 194 mossos y policías nacionales, algunos graves».

13.37Fernando Grande-Marlaska comparece ante los medios en el Palacio de La Moncloa, comienza agradeciendo su trabajo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los servicios de Emergencias y Bomberos.

13.35El pleno del Parlamento de Cataluña ha rechazado modificar su orden del día para incluir, a instancia del grupo de Ciudadanos, una pregunta al presidente catalán, Quim Torra, sobre sus supuestos vínculos con los CDR. Por 67 votos en contra (JxCat, ERC y CUP), 57 a favor (PSC, Cs Y PP ) y 8 abstenciones (Comunes), se ha rechazado que Torra tuviera que dar explicaciones sobre sus supuestas reuniones con los CDR detenidos por terrorismo hace dos semanas. Informa EFE.

13.05El Grupo Bon Preu ha anunciado este jueves que se suma a la huelga general convocada mañana en Cataluña por sindicatos independentistas y que concederá un permiso retribuido a sus 8.000 empleados. En un comunicado, este grupo de supermercados asegura que mañana «cesará totalmente su actividad», tanto la comercial como la laboral. Informa David Morán.

13.00La Cámara de Comercio de Barcelona, liderada por el independentista Joan Canadell, ha reafirmado este jueves su «rechazo a cualquier tipo de violencia», ha pedido «moderación y serenidad» en las movilizaciones, y ha llamado a evitar imágenes «que pueden tener impacto negativo a medio plazo en nuestra economía y bienestar».

12.55Antonio Cruz reclama su derecho a reivindicar la bandera española, la Constitución y la Monarquía. Informa Esther Armora.

12.45Cs ha forzado una votación en el Parlamento de Cataluña para cambiar el orden del día, para incluir que Quim Torra, presidente de la Generalitat, explique, hoy, sus vínculos con los CDR acusados de terrorismo por la Audiencia Nacional y en prisión preventiva, según informaciones periodísticas publicadas este jueves. La mayoría independentistas ha rechazado el cambio del orden del día, por lo que Torra no dará explicaciones sobre su relación con los CDR. 67 votos (JpC, ERC y la CUP) en contra de cambiar el orden del día, 58 a favor (Cs, PSC y PP) y 8 abstenciones (comunes). Informa Daniel Tercero.

12.35«Me parecería de sentido común que la seguridad se ponga por delante de la ubicación de un partido de fútbol», dice Rivera sobre la celebración del clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid el próximo 26 de octubre.

12.30Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, también le pide a Torra, en este pleno, que dimita. Los populares lo llevan exigiendo desde hace semanas, pero en su primera intervención, hoy, el líder del PP catalán no lo había dicho. «Para que no quede duda: dimita», ha dicho Fernández dirigiéndose al presidente de la Generalitat. Informa Daniel Tercero.

12.25El líder de Ciudadanos lamenta que el PSC votase hace dos semanas en contra de la moción de censura a Quim Torra, aunque ahora su primer secretario, Miquel Iceta, haya pedido la dimisión del presidente de la Generalitat.

12.24Albert Rivera insiste, en una entrevista en Antena 3, en que hay que aplicar ya el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. «Yo no veo una fantasía, veo un infierno», dice en alusión a las palabras de Carmen Calvo de esta mañana sobre la «fantasía» en la que vive el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Informa Juan Casillas.

12.20Los hoteles ya han colgado cartas informativas para informar a sus clientes sobre la jornada de huelga general convocada para mañana viernes en Cataluña. Informa Enrique Delgado.

12.10Los CDR ya han convocado a los manifestantes radicales a partir de las 19 horas en los Jardines de Salvador Espriu.

11.56Quim Torra, en su turno de respuesta a las intervenciones de los líderes de los grupos parlamentarios, reivindica las actuaciones Tsunami Democràtic: «No tolero que criminalice al Tsunami Democràtic», ha reprochado al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que en su intervención anterior criticó la iniciativa de este grupo el lunes, cuando bloqueó el aeropuerto de Barcelona. Informa Daniel Tercero.

11.45Tras la sentencia del Supremo, Puigdemont y Comín han pedido volver a «ejercer sus derechos», es decir, votar. Por lo que si la Mesa les da el visto bueno, sumarán 70. En cualquier caso, Torra y su gobierno está en manos de la CUP. Informa Daniel Tercero.

11.39Sergi Sabrià (ERC), sobre la propuesta de Quim Torra: «La valoraremos». Torra ha hecho la propuesta de un nuevo referéndum y constitución en 2020 sin contar con su socio de gobierno. Además, Sabrià, en su intervención parlamentaria, ha criticado la actuación de los Mossos d'Esquadra en estos tres días. Una crítica, con Miquel Buch en su escaño, que ha sido recibida con aplausos desde la bancada de ERC. Informa Daniel Tercero.

11.36Esta es una furgoneta de la UIP anoche junto a la Consejería de Interior. Nada más llegar les lanzaron un adoquín por la ventanilla del conductor. Le dieron en el casco y el chaleco antitrauma. Informa Cruz Morcillo.

11.23El discurso de Torra tiene nueve páginas. La violencia de los últimos tres días protagonizadas por grupos independentistas se cita entremezclada con críticas a Cs y PP en diecisiete líneas. Informa Daniel Tercero.

11.20Jéssica Albiach (comunes) también pide a Torra que dimita. Cs, PSC, comunes y PP exigen a Torra que deje de ser presidente de la Generalitat.

11.15En Tarragona, el martes por la noche se quemaron 15 contenedores y otros 28 quedaron dañados. Ayer, fueron 32 los calcinados y otros 5 los afectados. El Ayuntamiento, que estima el coste de los desperfectos en 150.000 euros, explica en un comunicado que «el principal problema es que no quedan suficientes contenedores en stock y, ante la demanda de otras ciudades que han sufrido el mismo tipo de altercados, se está trabajando para tener nuevos en los próximos días». Por todo ello, pide a los ciudadanos que si hace falta vayan a otras zonas a tirar la basura, y a la vez exige a comercios a no dejar residuos fuera de sus locales los residuos porque con motivo de la huelga de mañana también habrá menos servicios de limpieza. Informa Anna Cabeza.

11.12Un manifestante herido durante los disturbios de la noche del miércoles en Barcelona tiene una fractura de la órbita del ojo derecho con erosión de la córnea, con lo que ha perdido agudeza visual, han informado a Europa Press fuentes del Hospital de Sant Pau. Según la citada fuente, el paciente ingresó por la noche en el servicio de Urgencias de Sant Pau y fue dado de alta con un diagnóstico de fractura orbitaria, por lo que le han prescrito fármacos, y tiene visitas de control este viernes y la semana que viene.

11.08Miquel Iceta pide la dimisión de Quim Torra. El líder del PSC se suma a las peticiones realizadas días atrás por Cs y el PP. Informa Daniel Tercero.

11.04Unos 150 estudiantes han irrumpido esta mañana en el rectorado de la Universidad Politécnica para exigir que cesara la actividad académica. Otro grupo de universitarios permanece en la puerta de la UB exigiendo lo mismo. Informa Esther Armora.

10.53Silvia Roldán, en el Parlament: «Usted, señor Torra, vive ajeno a la realidad. Ayer una embarazada no llegó al hospital». «Sale usted a hacerse la víctima, es usted un irresponsable», dice.

10.52El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha instado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a aclarar en el pleno su relación con los CDR detenidos. Tras una primera comparecencia en el pleno de Torra, Carrizosa ha pedido que se modifique el orden del día a solicitud de su grupo para incluir ese punto, lo que ha provocado un receso de unos minutos de la sesión por decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent.

10.50Se están produciendo los primeros cortes de tráfico en el Paseo de Gracia. A las 11.00 de la mañana se han anunciado más concentraciones. Informa Pablo Muñoz.

10.49La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre la declaración de ayer de Torra: «Hace una condena a rastras, sin convicción ninguna. Muy lejos de la altura del cargo que ocupa». «Está muy lejos de lo que corresponde a un presidente. Tenía que estar en la primera línea de seguridad y ayer lo vimos de activista», reprocha Calvo. Vuelve a defender la «coordinación extraordinaria» entre Mossos y Policía Nacional. Algo que justifica en el criterio de Gobierno que no es preciso aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Dice que la Ley de Seguridad Nacional «no dice más de lo que ya se está haciendo», y apunta a que «tenía que haber operado cuando esto no ocurrió en el pasado», refiriéndose al 1 de octubre de 2017. Calvo ha criticado también a los partidos de la oposición porque entiende que la lealtad que ofrecen no es compatible con sus críticas por el hecho de que el Gobierno no actúe: «No están al nivel de los días que estamos viviendo. Si ayudar es alguna de las manifestaciones que oímos ayer... se decía lo contrario a lo que se hace». Termina advirtiendo al Govern y al Parlament que «no traspasen ninguna línea» que implique vulneraciones que resuelve el Código Penal. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

10.44Ada Colau también ha atacado a Quim Torra durante una breve intervención ante los medios. «Agradeceríamos que el presidente estuviera más presente, que lanzara un mensaje claro y contundente de calma», ha considerado, tras lamentar que no ha podido hablar con él tras los disturbios de los últimos días y remarcar la sorpresa que tuvo en ver que comparecía ayer pasadas las 12 horas de la madrugada.

