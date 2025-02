Juicio a Trapero, en directo: el fiscal acusa a Trapero de tener información «privilegiada» de los planes del procés

14.31

El interrogatorio del fiscal ha concluido y l a sesión se reanudará mañana a las diez. Trapero deberá responder a las preguntas de su abogada.

14.30

El fiscal le pregunta dónde está ese plan de detención. Dice que solo hay un correo del día 25 de octubre escrito por el propio mayor con unas instrucciones al comisario Ferrán. Informa Nati Villanueva.

14.28

El fiscal pregunta a Trapero por qué reveló la existencia de un plan para detener a Puigdemont en el Supremo y no en el marco de esta causa (la que se le juzga en la Audiencia Nacional). Trapero dice que puso a los Mossos a disposición de la autoridad judicial inmediatamente después de la (DUI). Trapero no ha concretado el plan. Se ha limitado a decir que no se puso a disposición del juez ante posibles detenciones antes porque no pensó que se iba a llegar hasta ese punto. Informa Nati Villanueva.

14.23

El fiscal le pregunta que el día de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) se puso en contacto con el fiscal jefe y el presidente del TSJC. Incluso redactó un plan para la detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no consta en las diligencias. «¿Por qué no lo contó en su día? ¿Existe algún documento al respecto? ¿Le ofreció ese plan a esas dos autoridades judiciales?», le interpela.

14.18

El fiscal le pregunta si conocía los mensajes del Sindicato Independentista de los Mossos destinados a promover el referédum. Trapero replica que tuvo conocimiento a posteriori.

14.07

«¿ Querían quedar bien ante quien organizó el referéndum en lugar de impedirlo?», pregunta la acusación pública sobre el 1-O. «No. Eso no quita para que alguien no actuara de forma correcta», replica Trapero.

13.52

« Que no se vean mossos por ningún sitio . Que se sitúen a distancia», lee el fiscal para argumentar que se preocupaban solo por su imagen.

13.51

En otra comunicación que lee el fiscal se dice: «Hay 200 personas en otro centro en actitud pacífica, ¿por qué no cogen las urnas?", pregunta. «Pueden ponerse delante o violentos», replica Trapero.

13.45

Trapero replica que si las urnas se recogieron de esa manera no fue con intención perversa de simular la apariencia de cumpli r la orden de impedir el referéndum. «Hemos llegado a un acuerdo con las personas que están en las mesas (organizadores de los comicios); en cuanto esté finalizado el recuento las recogeremos y se marcharán. ¿Eso qué significa?», le inquiere el fiscal. Trapero atribuye a una «motivación ideológica» individual la connivencia mostrada por algunos de los agentes con quienes incumplían el mandato judicial. Informa Nati Villanueva .

13.42

El fiscal dice que algunos agentes esperan a que se haga el recuento para recoger las urnas pero no las intervienen en ningún momento.

13.39

«¿ Tenían instrucción de recabar información de la actuación de la Policial nacional para hacer atestados?», pregunta la acusación pública «No tengo constancia con carácter general», replica Trapero. «¿Buscaban balas de goma en lugar de urnas? Es sorprente», asevera el fiscal.

13.36

«¿Esa es la labor prioritaria de los mossos?», innquiere de nuevo al acusación pública. «No. Era impedir el referéndum», replica Trapero. «No lo parece» y relata otro ejemplo: « No hagan nada más que comunicar los movimientos de la UIP . Nada más», se dice por el Canal 21.

13.32

«No se ve la implicación de los mossos por ningún lado . Solo relatan lo que hacen los demás », indica el fiscal.

13.31

El fiscal lee otra comunicación de los mossos: «¿Quiere que nos acerquemos al punto?. No, que siga la Policía Nacional ». Trapero: «Yo no puedo hacerme responsable de mensajes e intrucciones concretas solo de las generales».

13.28

«Eso no es dar apoyo», recalca el fiscal. «Repito, salgan del punto. No veo ningún mensaje de colaborar en ninguna comunicación», asevera. Trapero responde: «Una patrulla de mossos no tiene nada que hacer cuando interviene Policía Nacional. Se tiene que dedicar a informar, al tráfico y a los heridos».

13.27

El fiscal le interpela sobre una instrucción dada por la mañana en la que se le dice a los mossos arrows que no deben llevar el casco. «Que se lo explique el mando que dio la orden. Nosotros solo dábamos apoyo»

13.24

Trapero: «Ante una intervención de orden público la patrulla de los mossos tiene que hacer labores auxiliares como las de regular el tráfico, atender a los heridos, etc.».

13.23

Trapero: «Con carácter general los mossos hicieron sus trabajo bien, no hicieron cosas extrañas». El fiscal: «¿ En realidad no había instrucciones de ir ahí (colegios) y no hacer nada?. Y lee un ejemplo. «Ustedes en punto seguro. ¿Lo tienen claro? Ustedes son nuestros ojos. Lo tienen claro, ¿no? No pueden hacer nada. Ustedes no tienen que hacer nada»

13.17

Por contra, el Ministerio Público expone que por un canal pidieron ayuda para reducir una concentración de ultraderecha. En estos casos, parece que no hay problema para activar la ayu da de fuerzas de orden público , ironiza el fiscal. Trapero: «No me hago responsable de peticiones concretas. Los mandos que estábamos en el Cecor ni oíamos ni sabíamos lo que hacían los mandos regionales»

13.16

« ¿Por qué no reclamaron más medios? Ni el día de la junta de seguridad», le inquire el fiscal. Trapero reitera que siguieron las indicaciones de Pérez delos Cobos.

13.12

El fiscal expone que por un canal se dice que el referéndum ilegal se desarrolla de forma pacífica. Con dos agentes es imposibles evitarlo. «No teníamos recursos para parar a 2,3 millones de personas con 7.000 efectivos», dice Trapero. Con ello quiero hacer ver que los mossos se vieron abocados a esa situación , tercia el fiscal.

13.08

A las 20.17 horas varios agentes piden indicativos porque tienen un coche lleno de urnas. Y desde la sala se les dice que prioricen la seguridad, inquiere el fiscal. Y los agentes se van y dejan las urnas. «Es normal si están rodeados de 400 personas», replica Trapero. « Están diciendo no podemos, no no queremos, señoría », precisa el exmando policial.

13.06

El fiscal. ¿No es cierto que había indución a reflejar la inacción en actas? Trapero dice que sí. P arece que es lo único que hacían más intentar impedir el referéndum , asevera el fiscal.

13.01

¿No es cierto que se multiplicaron mensajes sobre las 17 horas de mossos diciendo que son dos y que no pueden hacer nada?, inquiere el fiscal. ¿Se respondía a esas peticiones de fuerzas del orden público? «Yo no estaba, pero entiendo que sí, pero no a todas por afalta de medios», contesta el exmayor.

12.59

Para activar a los efectivos de orden público había que pasar por tres filtros pero a media mañana se eliminó un paso indica Trapero. No sabe si fue por lo ineficaz del dispositivo. Era el Cecor regional quien decidía en primera instancia sobre la prioridad de actuar sobre los 3.500 colegios.

12.56

Se reanuda la sesión.

12.43

Trapero ha preparado a conciencia su defensa. Prueba de ello es que no está incurriendo en contradicciones, aunque hay aspectos de su declaración que el tribunal tiene que valorar, como hasta qué punto el mayor estaba informado de los pasos que iba a dar el independentismo, si como sostiene el fiscal, Trapero contaba con "información privilegiada". Informa Nati Villanueva .

12.33

El tribunal acuerda un receso. El fiscal continuará el interrogatorio.

12.32

Trapero niega reiteradamente que los Mossos recibieran una orden contraria a lo acordado en el dispositivo judicial " que dirigía Pérez de los Cobos" y en el que la intervención de la policía autonómica era solo una parte de ese operativo. El fiscal i nsiste en la inactividad de sus agentes . "Si alguien piensa que en una organización de 18.000 personas (en referencia al Cuerpo de los Mossos) se puede guardar un secreto sin que nadie vaya a un juzgado a denunciarlo es no conocer una organización. Va contra toda lógica. Jamas se ha dado un orden diferente de lo que se ha asumido por escrito". Informa Nati Villanueva . Eso dice en relación al dispositivo que de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acordaron delante de la juez del TSJC de Cataluña.

12.28

El fiscal alude a escritos de sindicatos policiales s olicitando información sobre dispostivo del 1-O y se le deneg ó. Trapero replica que no deben de dársela. Solo de las condiciones de trabajo. El fiscal agrega que los agentes aludían a que todos sabían las pautas que se iban a dar en las comisarías el 28 y 29 de octubre. Trapero recalca que «jamás se ha dado una orden distinta a lo que figura por escrito»

12.22

El fiscal: ¿Es cierto que usted dijo que no podían tener ningún papel en el procés ? una vez que se le acusó de sedición y acudió a declarar. Trapero lo corrobora y agrega que «le causa una enorme tristeza escuchar las cosas que dicen que hemos hecho».

12.14

El fiscal le dice que según los correos, en la reunión de coordinación se habló de dos fases y que la actuación previa para evitar el referéndum era suya (Mossos ) y que en caso de ser preciso actuarían otras fuerzas del Estado. Trapero dice que en ese encuentro se acuerda solo la actuación exclusiva el 1-O con «su binomio».

12.10

Trapero se escuda en que entedió que el coronel Pérez de los Cobos estaba al mando del operativo. El fiscal le recuerda que cómo hacerlo estaba en sus manos. Trapero lo reconoce y también que era un día especialemte complicado.

12.03

Trapero lanza un dardo al exdirector de Mosso Pere Soler, que se sienta junto a él en el banquillo de la Audiencia Nacional. Dice, a preguntas del fiscal, que días previos al 1-O pretendía querellarse contra la Fiscalía : "Ni se te ocurra querellarte en nombre de los Mossos, porque no tienes nada que decir", le espetó entonces Trapero a Soler, según ha asegurado hoy en la Audiencia Nacional. Informa Jesús Hierro

12.01

El fiscal pregunta a Trapero si con la situación que se planteaba el 1-O, a tenor de los informes y de la violencia que se esperaba, el plan de los binomios (pareja de mossos) podía ser realmente efectivo . El mayor dice que "pensamos" que daría resultado . "Como dije ayer nos sorprendió la actitud de defensa de la gente". Informa Nati Villanueva.

11.56

Trapero: la junta de seguridad solo tenía por objeto coordinar la actuación policial.

11.54

El fiscal le r eprocha que se ausentara de la junta de seguridad e impedir la celebración de referémdum (apoyar a Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil) y de escudarse en las competencias.

11.48

El fiscal: el director de los Mossos le remite un escrito con una llamada a la inacción policial y le propone iniciar una campana ciudadana con el lema: «Yo acuso». «Ni me lo leí», replica Trapero.

11.44

Trapero tampoco sabe lo que es realizar murallas humanas , tal y como refleja otro informe de los Mossos que el dirigía.

11.43

El fiscal le dice el 26-S tenían toda la información para garantizar la seguridad el 1-O a tenor de los informes de la comisaría general de Policía. Trapero replica que jamás había oído la palabra CDR hasta después del referéndum . «Que no me suene no quiere decir nada». Le pregunta el motivo por el que no actuaron desde el 28-S para evitar que ocuparan los colegios. Trapero se defiende: «La orden judicial no planteaba cerrar colegios ya que los niños estaban en el colegios». El fiscal le replica que no alude a eso s ino a la defensa de los colegios en base a lo que se prevé.

11.25

El fiscal le pregunta si los mossos hicieron alguna actuación en relación a que miembros de la CUP estaba sacando material de la sede de ANC ante un posible registro. Él dice que lo desconoce. « No se me informó».

11.19

Trapero niega haber dado ninguna consigna a la hora de elaborar el informe de la comisaría general de información ni ese citado ni otro. El fiscal le dice que en uno de ellos se omite que hay un vehículo de la guardia civil dañado y gente encima . Que un sujeto sustrae un chaleco antibalas de un vehículo oficial y eso no se relata. Trapero dice que si el infome omite algo es «para perjudicarme a mí».

11.16

El fiscal le pregunta que por qué hizo ese informe la comisaría general de información y no otra más acorde. Trapero le responde el motivo: es la que conoce a personas conflictivas que van a manifestaciones para reventarlas.

11.13

Trapero rectifica el atestado de la Guardia Civil y dice que lo que le asegura que es la verdad es que a lo largo del día hubo frente a la Consejería de Economía 16 unidades y 397 efectivos.

11.06

El mayor de los Mossos defiende, a preguntas del fiscal, un comunicado interno a todos los agentes del cuerpo que les envió tras los incidentes del 20-S ante la Consejería de Economía que apelaba al " uso escrupuloso de la fuerza " en sus actuaciones. "Había que tranquilizar al colectivo policial, con el clima social que estaba habiendo había que ser especialmente cuidadosos con el uso de la fuerza, porque una actuación policial con una consecuencia grave hubiera sido difícil de controlar", dice Trapero al tribunal. Y añade: " cualquier cerilla podría encender un fuego importante ". Informa Jesús Hierro

11.04

El fiscal, en relación a las diligencias del 2o-S le pregunta el motivo por el que abren otras distintas sobre el mismo asunto. Trapero replica que es una ampliación del atestado una vez estudiadas las imágenes. «De eso sí que entiendo un poco señoría».

11.03

Trapero replica que la Guardia Civil requiere la ayuda y los responsables del Cuerpo valoran la manera mejor de actuar.

11.02

El Plan Ágora trata de garantizar la protección de juzgados y personas, explica Trapero a preguntas del Ministerio Público. Este da a entender que lo deben de aplicar los Mossos como crean conveniente, precisa el fiscal.

11.00

Trapero insiste en que se leía más bien pocos informes. Sucintamente el jefe de información le hacía algún comentario. Sí que hubo un intento de agresión a dos agentes el 20-S a los que habían confundido con dos guardias civiles. Ese día también se agredieron a cuatro mossos, por lo que se pidió que se extremaran las medidas de seguridad

10.57

El fiscal: ¿Por qué se creó un mando superior en todo el territorio? Es normal, replica Trapero. Con ello se busca un control más rígido inquiere el fiscal. El exjefe de los Mossos lo niega, dice que es por operatividad.

10.56

¿ El 20-S no fueron restrictivos los mossos en el uso de la fuerza, le pregunta el fiscal? Trapero responde que no. Tuvimos que ser especialmente cuidadosos, no para justificarnos sino para no encender una hoguera importante.

10.52

Trapero, a preguntas de la Fiscalía sobre una serie de correos que él recibió, acusa al Govern de Puigdemont de haber intentado recabar datos de Mossos sobre el control de aduanas "en un escenario de competencias plenas ". Los citaron en la Consejería de Economía a una reunión, que los mandos policiales pensaban que era para otra cosa, según Trapero. " Nos quedamos a cuadros" , explica el mayor de los Mossos al tribunal, insistiendo en que no les dieron ningún tipo de información. Informa Jesús Hierro

10.48

El mayor de los Mossos responde sobre el Plan Ágora para proteger las sedes oficiales el 1-0 . «No se me planteó nada a lo que que yo tuviera que dar respuesta como jefe del Cuerpo» dice también respecto a la información de la comisaría general de información

10.41

Trapero afirma: « No se me comunicaron los planes estratégicos de la Generalitat»

10.38.

El fiscal retoma su interrogatorio a Trapero cuestionándole sobre una serie de correos recibidos por el mayor, en los que, según la acusación, queda claro que tenía información "privilegiada" sobre los planes de Govern . En un correo que recibió de un subordinado le informaba, por ejemplo, que el 6 y 7 de septiembre se votarían las leyes de desconexión y del referéndum: " Suponer que todos los informes me los leía, es mucho suponer . Uno no tiene capacidad para leer absolutamente todo lo que recibe en el correo. No sé de donde obtuvieron esa información, el responsable (que declarará como testigo) se lo podrá decir", ha sido la respuesta de Trapero. Informa Jesús Hierro.

10.36

10.26

Arranca la segunda jornada del juicio en la Audiencia Nacional sobre el papel de la cúpula de los Mossos en el procés. Continúa el interrogatorio del fiscal a exmayor del cuerpo Josep Luís Trapero.