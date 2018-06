José Ramón García-Hernández: «Yo quiero renovar el PP, los demás solo quieren liderarlo» El candidato a presidir el PP: «Necesitamos que en el partido haya primarias para todos los cargos y limitar mandatos»

A menos de una semana de la elección del nuevo líder popular, José Ramón García-Hernández (Ávila, 5 de julio de 1971) admite que «mucha gente» no sabe aún quien es. Pero cree que eso le identifica con la auténtica renovación que, a su juicio, necesita el partido. Fue el primero en presentarse como candidato. Según sus rivales, por asegurarse un hueco en el nuevo equipo. Según él, porque no veía un verdadero afán de renovación, sino un proyecto de continuismo. Rechaza integrarse en cualquier otra candidatura porque está convencido de que la suya «va cuajando» y que «lidera los debates».

Su candidatura sorprendió. ¿Qué, que le llevó a presentarse?

Mi lectura del momento histórico y del partido es distinta de la del resto de candidatos. Es un momento de excepcional gravedad, donde ha habido un pacto para orillar al PP. Los otros candidatos ponen por delante que es un momento para liderar el PP y yo creo que debemos renovarlo. Dí el paso porque todo lo que veía en el partido era un juego de sillas, se iba uno y venía otro. Esta es la oportunidad para renovar auténticamente al partido.

¿Y cómo pretende hacerlo?

Otros hablan de renovación pero yo voy más allá y propongo una nueva cultura política, para que el PP sea de nuevo el mejor partido de España y una de las referencias del centro derecha en el mundo. Hay que introducir primarias para todos los cargos, limitación de mandatos a ocho años y contar con el afiliado. Por eso soy el candidato del afiliado porque voy a darle muchas más oportunidades.

Casado también se define como el candidato de los afiliados, ¿por qué no integrarse o hacer una candidatura única como pide Cospedal?

Estoy liderando los debates y muchas cosas que dicen los otros candidatos se parecen a lo que digo yo. Eso quiere decir que estoy acertando. Creo que debemos llegar todos hasta el final, no creo que pueda darse una integración a priori, tendrá que darse a posteriori, tras debatir de verdad.

¿Y por qué su proyecto es más del afiliado que el de Casado?

Porque yo le doy la voz al afiliado.

¿Y Casado no?

No conozco lo que propone Pablo.

Igual debería, para afirmar eso...

En lo que yo estoy y no le he oído a Pablo es en primarias para cada cargo, limitación de mandatos y que el afiliado tenga voz ponderante en las juntas directivas. Debemos ser el vehículo del centro derecha, como siempre fuimos y atraer a los mejores.

Isabel Permuy

Recuperar la hegemonía política es el mantra de todos los candidatos, ¿cómo piensa conseguirlo?

Mi método es lo que han hecho todos los partidos de centro derecha en el mundo. Unir políticas modernas con una base muy clara de nuestros valores.

¿Y qué propondría, por ejemplo?

En educación, colegios comunales donde la comunidad decide cómo es el colegio y el Estado acompaña. Hablo de poner en el centro la libertad y la reforma permanente pero también del conservadurismo que cree en la defensa de la tradición y en el humanismo cristiano. Se exige otro tipo de político, uno que escuche.

¿Qué haría con la economía?

Lo tengo clarísimo. Hay tal distorsión en los salarios por la estandarización que hay que moverse hacia la productividad y hacia una estructura fiscal que favorezca eso. Al centro derecha le toca hacer una revolución.

El cambio de líder no evitará nuevos juicios por casos de corrupción, ¿puede el PP dejarla en el pasado?

Con una renovación autentica todo el mundo distinguirá que la corrupción es algo del pasado, por eso la oportunidad es enorme. Además, hay que introducir medidas de castigo a los corruptores.

Su perfil adolece de falta de experiencia como primer responsable de gestión pública...

He sido funcionario del Estado y he gestionado mucho en lo público. Además, he estado en varios gabinetes de ministros, de secretarios de Estado, de directores políticos y como diplomático he sido la administración del Estado fuera de España. Tengo suficiente gestión a mis espaldas.

Pero no ha tomado decisiones.

Pero es más fácil implementar tus políticas que las de otros.

Tampoco tiene experiencia en ganar elecciones como cabeza de lista.

Las elecciones son intensas e hicimos una campaña muy compartida. Las encuestas nos daban un 33% y acabamos con un 54%.

¿Qué opina de los proyectos de Cospedal y Santamaría?

No conozco en profundidad el de Pablo y menos el de ellas, pero los conoceré.

¿Cómo ve su enfrentamiento?

La pugna es entre todos una vez que los políticos competimos por algo.

¿Cómo valora que Wyoming le haya escogido como su candidato?

Como ha visto que soy un líder de verdad para el PP y no quiere que le pase nada bueno al PP, a lo mejor por eso está en esa campaña de «Yo soy Joserra».

¿Qué le parece la decisión de Sánchez de acercar a presos catalanes por delitos políticos?

Es su primer pago diferido a los independentistas catalanes por su apoyo a la moción de censura, y temo que el segundo plazo sea un referéndum pactado.