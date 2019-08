José Manuel Villegas: «Si no hay Gobierno, será el fracaso de Pedro Sánchez» El número dos de Albert Rivera subraya que solo si el líder del PSOE y de Unidas Podemos llegan a un acuerdo por «el reparto de sillas» se evitará la convocatoria de nuevas elecciones

Como miembro fundador de Ciudadanos, José Manuel Villegas ha capeado más de un temporal dentro y fuera de sus filas. El crecimiento experimentado por el partido en los últimos trece años se debe en buena parte a su capacidad estratégica y organizativa, lo que ha hecho que se gane a pulso ser el número dos de Albert Rivera. El secretario general de Cs se reúne con este periódico después de atender a los medios en la sede de la formación naranja para analizar la actualidad política y al filo de comenzar sus vacaciones. La entrevista se desarrolla en el despacho de Villegas en la cuarta planta del edificio; una sala luminosa, adornada con dos fotografías: un acto electoral de Cs y una recepción con el Rey.

El Rey dijo en su comparecencia en Marivent que «lo mejor es encontrar una solución antes de ir a elecciones». ¿Qué opina?

Después de unas elecciones lo que se prevé es que se produzca el nombramiento de un presidente del Gobierno. Sánchez lo ha intentado y hasta ahora ha fracasado. Él tiene la responsabilidad. Ha dicho que quiere un gobierno con Podemos, su socio prioritario. Vamos a ver si Sánchez e Iglesias son capaces de ponerse de acuerdo en el reparto de sillas. De eso va a depender que pueda haber Gobierno o no. Será el fracaso de Sánchez si no hay un Gobierno en España.

¿No cree que el mensaje del Rey iba dirigido a Rivera?

En absoluto. Se habla mucho de la abstención de Ciudadanos, pero es prácticamente irrelevante. Si no hay acuerdo con Podemos es imposible que haya Gobierno. Si lo hay, ERC, Bildu y el resto de miembros de la banda ya le dijeron que le regalarían las abstenciones o los votos que fueran necesarios.

Tras el tradicional despacho veraniego con el Rey, Sánchez les pidió una vez más que se abstengan.

La responsabilidad de Ciudadanos es hacer la labor que nos han encomendado los españoles en las elecciones: estar en la oposición. Vigilar ese posible Gobierno de Sánchez con Podemos, apoyado por los separatistas de ERC y por Bildu.

¿Cómo influyen en Cs las presiones internas y externas que les empujan a abstenerse en la hipotética investidura de Sánchez en septiembre?

Se habla más de las presiones que de lo que hay en realidad. Lo que ha habido es un debate interno que se ha saldado votando. La única presión que tenemos es la de los votantes, la de 4.200.000 españoles que no quieren a Sánchez de presidente del Gobierno.

¿Les están conminando desde el ámbito económico, el famoso Ibex 35, a facilitar la investidura?

La verdad es que no. Unas veces nos dicen que somos el partido del Ibex 35; otras, que somos el partido que recibe presiones del Ibex 35 y no le hacemos ni caso. Aún no he tenido el gusto de conocer al señor Ibex 35.

¿Será investido presidente Sánchez o estamos abocados a unos nuevos comicios?

Depende de la negociación entre Sánchez e Iglesias, que se está convirtiendo en un espectáculo lamentable. Solo discuten de cuántos ministros tiene que haber de Podemos [en el Consejo de Ministros], si tiene que haberlos o no, si el Ministerio de Trabajo corresponde a Podemos o al PSOE.

En caso de repetición electoral, ¿quién sería el culpable: Sánchez, sus socios preferentes o PP y Cs?

Si hay elecciones el gran fracasado de toda esta historia será Sánchez, que habrá sido incapaz de sumar apoyos a ese proyecto que tiene de gobierno de izquierdas con nacionalistas. A nosotros nos hubiera gustado que el resultado electoral hubiera sido otro y que hubiéramos tenido posibilidades de formar una mayoría de Gobierno, pero no tenemos escaños suficientes. Y, por tanto, no nos queda otra que encabezar la oposición.

¿Qué valoración hace de los 100 días sin Gobierno?

La única valoración posible hasta el momento es que Sánchez ha fracasado a la hora de intentar formar Gobierno. Esta situación de parálisis no es buena para el país. El crecimiento económico se está ralentizando, las cifras de paro de los últimos meses han sido de las peores en los últimos años si las comparamos con estos mismos meses de los años anteriores.

¿No piensa que de celebrarse elecciones generales en noviembre les penalizaría la ciudadanía?

Hacer ahora elucubraciones sobre unas elecciones que se deberían de producir en noviembre es muy aventurado. Los españoles tendrán que juzgar la actitud de cada partido. Hemos cumplido con lo que le dijimos a los españoles que íbamos a hacer. Ningún votante de Cs se puede sentir decepcionado o engañado porque se esté haciendo algo distinto con lo que prometimos que íbamos a hacer con su voto. Esa fiabilidad es una buena hoja de servicio para presentarse a una nuevas elecciones, si es que estas se vuelven a producir.

Cs nació con un objetivo claro: que España no dependiera de los separatistas y los populistas. ¿No considera que han abandonado sus orígenes?

En absoluto. Sánchez quiere que nos abstengamos, que le demos un cheque en blanco y poder pactar con sus socios naturales, con los populistas y con los nacionalistas. El caso de Navarra es el más escandaloso por la participación de Bildu, pero lo ha hecho también en Baleares y en Comunidad Valenciana. Allí donde tiene oportunidad de pactar con nacionalistas y populistas, lo hace. Tiene una idea de España más parecida a la de ellos que a la que tenemos los constitucionalistas.

¿El pacto de María Chivite en Navarra con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, sumado a la abstención en su investidura de Bildu, ha dinamitado toda posibilidad de que reconsideren su postura?

Nuestra postura es anterior al pacto de Navarra. Lo de Navarra ha sido una ratificación de lo que nosotros decíamos, que Sánchez tiene una idea de España de nación de naciones, de ceder más competencias a los nacionalistas, darles más privilegios, que es contraria a la de ciudadanos libres e iguales que tenemos en Cs. Por tanto, con visiones tan diferentes, tan contrapuestas es imposible que llegáramos a acuerdos.

¿Qué diferencia a Ciudadanos de Partido Popular?

Hay bastantes diferencias. Si no fuera así, no hubiera nacido Ciudadanos. Cs crece cada vez que se presenta a unas elecciones a nivel nacional porque hay mucha gente cansada de la política de los viejos partidos, de la corrupción tanto del PSOE como del PP, cansada de que no se hagan reformas en España, de que el PSOE y el PP se repartan el poder de los jueces. Nos diferenciamos del PP en todas las reformas que proponemos y que ellos nunca han llevado a cabo. Por supuesto también en esa mochila de corrupción que arrastra.

¿Pretenden arrebatarle el liderazgo del centro-derecha al PP?

Queremos ganarle al Partido Popular y al PSOE. Queremos ser una alternativa de Gobierno en España. Algunos creen que Cs tiene que ser una muleta para que estos sigan gobernando siempre. Nosotros creemos que no. España se merece un Gobierno encabezado por un presidente que no sea ni de PP ni de PSOE. Estamos y seguiremos trabajando para que el proyecto de Albert Rivera tenga cada vez más apoyos y pueda ser presidente del Gobierno.

¿Descartan entonces una España Suma en futuros comicios?

Hay coaliciones electorales que restan. En este caso creo que restaría votos diluirnos en una coalición con uno de los viejos partidos, de modo que no hubiera una propuesta regeneradora y reformista como la que Cs presenta.

¿La idea de moderación y centralidad que quiere transmitir su partido es compatible con los pactos con PP y Vox?

Los programas de Gobierno de Murcia, Madrid, Castilla y León o Andalucía son moderados, liberales. Se ha hablado mucho sobre Vox, sobre cómo la extrema derecha puede influir o no en las políticas. Me gustaría saber de todo aquello que se ha dicho sobre políticas de igualdad en Andalucía, qué pasos atrás se han dado. Ninguno, al revés, se está poniendo el dinero para proteger a las mujeres maltratadas donde se tiene que poner. Y no como antes que no se ejecutaban esos presupuestos porque se gastaban en otras cosas: en tarjetas black, drogas, prostitución, subvenciones descontroladas o en otros tipos de casos de corrupción.

¿Cómo califica la cascada de dimisiones que han experimentado en sus filas?

La cascada de cuatro dimisiones. Es normal que se produzca el debate y que después de este se vote. Porque así es como se resuelven las diferencias de opinión en democracia. Después de un resultado de 25 votos a favor de seguir con la política que había marcado el partido y que habíamos propuesto a los españoles en la campaña electoral y cuatro votos a favor de cambiar esa política el debate está zanjado. Y cuando se zanja el debate los que pierden esa votación o asumen el resultado de la misma como propio o se retiran.

¿Se producirán más deserciones? Luis Garicano fue uno de los que forzó una votación para replantear la posición del partido y pactar con el líder del PSOE.

Luis Garicano y Francisco Igea han decidido seguir trabajando para Cs. Otros han decidido dar un paso a un lado. Las dos posiciones son igual de respetables. Lo que no se puede hacer es continuar sin asumir las decisiones del partido.

Después del Consejo General del pasado 29 de julio, ¿quedan voces críticas en Ciudadanos?

Más que voces críticas hay debates y decisiones democráticas.

Ya sé que no es una pregunta política... pero está en la calle: ¿La relación de Rivera con Malú ha afectado a la agenda del presidente de Cs?

No. Se le marca la agenda de una forma estratégica desde el propio partido, desde comunicación, desde la ejecutiva permanente. La vida personal que tenemos cada uno la adaptamos a nuestra principal tarea y función que es trabajar para el partido y para los españoles.