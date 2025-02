La izquierda radical amenaza a Albiol con una bienvenida caliente

El popular Xavier García Albiol —investido esta semana como alcalde de Badalona después de que fracasase el intento de acuerdo entre el PSC y el independentismo para sustituir al anterior primer edil, detenido ebrio saltándose el confinamiento— deberá encarar enormes resistencias en su nueva etapa al frente de una ciudad que ya gobernó surfeando polémicas entre 2011 y 2015. «Nos encontrarás en las calles. No nos cansaremos» . Esta fue la amenaza que los grupos antisistema de la localidad lanzaron poco después de que el popular tomara el bastón de mando en un pleno marcado por los reproches entre los partidos de la izquierda local. ¿Su estrategia? Recuperar la unidad perdida en la «resistencia» al PP. El rechazo a Albiol como pegamento para el variopinto ecosistema de grupos de izquierda poscomunista e independentismo más o menos radical que convive en Badalona y que, hasta esta semana, logró orillar al PP con pactos de «todos contra uno».

«Volveremos a la acción directa en la calle, te volveremos a quemar, te volveremos a echar, te volveremos a ganar, porque si tú vuelves, nos encontrarás de cara», advirtió el colectivo juvenil «La Forja» al alcalde, candidato de la lista más votada en todas las elecciones municipales celebradas desde 2011. Albiol es un auténtico «demonio» para los grupos de izquierda de una población gobernada desde 2015 por una coalición liderada por Dolors Sabaté , cabeza visible de «Guanyem» (marca local de la CUP) que en las últimas elecciones dejó paso al malogrado Álex Pastor .

La figura del popular divide y polariza Badalona. Buen gestor y azote contra la delincuencia para unos, xenófobo y demagogo para otros. Con este panorama, Albiol se encontrará una oposición frontal que en el pasado no dudó en organizarle «escraches» para expulsarlo de actos en las calles de su ciudad. Uno de los más sonados, cuando boicotearon su participación en la Diada de Sant Jordi de 2018. Ese día, el regidor acabó rodeado entre insultos mientras repartía rosas por el centro de la ciudad. Albiol nunca ha rehuido el choque con sus adversarios. En 2017, en plena resaca del referéndum ilegal del 1-O, se desplazó hasta la cercana localidad de Pineda de Mar para saludar y felicitar personalmente a los policías allí alojados.

Los grupos antisistema también acusan al popular de acometer una cruzada contra el movimiento juvenil y «antifascista» de la ciudad en su anterior etapa al frente del consistorio. En este sentido, advierten de la posibilidad de que renazca la unidad «Omega», una división de la policía local creada, dicen, para la «represión de la disidencia» en la ciudad . Con todo, si hay una idea que nutre el cordón sanitario contra Albiol es el polémico lema «Limpiando Badalona» que utilizó en 2015 -cuando su máximo asesor era el hoy «gurú» de La Moncloa, Iván Redondo- y que le hizo ganarse el sambenito de ser un dirigente de ideas xenófobas y racistas.

Primer choque Albiol-Colau

Los recelos por la reaparición del popular llegan hasta Barcelona. Ayer, la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau , animó a Guanyem y al PSC a impulsar una moción de censura contra Albiol convocando un nuevo frente «anti-PP» junto a ERC y Junts per Catalunya. «No hay que resignarse a que la derecha racista gobierne Badalona» , afirmó en Twitter. ¿La respuesta del nuevo alcalde? Contundente. «La alcaldesa de Barcelona debe tener muy poco trabajo y estar muy aburrida para opinar sobre un municipio que no es el suyo». El regreso de Albiol no será un camino de rosas.