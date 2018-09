Iglesias, sobre la tesis de Sánchez: «Le dije "cállales la boca y publica la tesis, no tienes nada que ocultar"» El líder de Podemos apuesta por un Gobierno de coalición, pero le afea las contradicciones al Ejecutivo

Alexis Romero

Un socio fiel ante los adversarios, pero crítico en cuestiones fundamentales. Ese es el papel que parece haber adoptado Unidos Podemos respecto al Gobierno en minoría de Pedro Sánchez. Los de Iglesias nunca han ocultado la sensación de debilidad que proyecta un Ejecutivo que solo tiene garantizados 84 diputados, y cuya oposición en el Parlamento está representada por el partido mayoritario. Esta situación coloca al Gobierno en una situación de dependencia que en Unidos Podemos también conocen. Los de Iglesias son conscientes de que pueden lograr buena parte de sus objetivos políticos con acuerdos, pero también de que en unas elecciones, el PSOE es otro rival con el que competir.

Por eso, no es extraño ver a su secretario general, Pablo Iglesias, salir en la defensa de Sánchez en determinados temas –sobre todo los ataques que se realizan desde la oposición– a la vez que carga contra el Gobierno en otros. Este lunes, en una entrevista en Los Desayunos de TVE, el líder de Podemos ha salido en la defensa del presidente en el asunto de las irregularidades de su tesis doctoral. Aunque desde el partido ya habían revelado que Iglesias llamó a Sánchez para aconsejarle que facilitara el acceso al trabajo, ha dado más detalles. «Le dije 'cállales la boca y publica tu tesis, no tienes nada que ocultar'», ha asegurado.

Iglesias también ha afirmado sentir preocupación porque a su juicio se han publicado informaciones «abiertamente falsas»: «Han dicho abiertamente que Sánchez cometió plagio, y eso es mentira. Luego, le han dicho a los españoles: 'Vamos a seguir mintiendo'; eso es grave». «Otra cosa», ha proseguido, «es que la tesis de Sánchez sea mejor o peor». El líder de Podemos también ha criticado la actitud de los principales partidos de la oposición en este asunto. Sobre el PP, ha recordado las dudas que recaen sobre el máster de Pablo Casado, y sobre Ciudadanos, ha afeado que Albert Rivera utilizase la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles para atacar a Sánchez con el caso de su tesis cuando la pregunta que le iba a realizar era otra: «Las preguntas se entregan antes por escrito, y hay que mantener la cortesía parlamentaria. Es como en el deporte, hay una serie de normas y hay que respetarlas».

No obstante, Iglesias ha defendido que en un contexto como el actual «donde hay una demanda de transparencia respecto a los cargos públicos», a su juicio «lo lógico» es que Sánchez hubiera hecho pública su tesis doctoral desde el primer momento. «Es legítimo que se haga una tesis doctoral y no se haga pública, pero si eres presidente del Gobierno, publica la tesis, que no tienes nada que ocultar».

Más allá de la defensa del presidente en el caso de su tesis doctoral, el líder de Podemos le ha vuelto a recordar a Sánchez la debilidad parlamentaria de su Gobierno, y no ha descartado la formación de un Ejecutivo de coalición: «El PSOE gobierna con su peor resultado electoral desde los años 30. Nosotros ya gobernamos con el PSOE en Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Los ciudadanos en España han votado por gobiernos de coalición, han votado para que haya acuerdos. Cuando el PSOE quiso gobernar con 84 diputados les dijimos que eso no le daba estabilidad a España», ha defendido.

Iglesias se ha mostrado satisfecho con los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo, pero le ha afeado al presidente las «contradicciones» que se han producido en cuestiones como la venta de armas a Arabia Saudí. «El Ministerio (de Defensa) no puede anunciar una cosa y después hacer otra, y no se puede decir que las bombas son de precisión y no matan civiles. Hay que apostar por los astilleros (de Cádiz), pero con una apuesta estratégica que no les haga depender de la venta de armas», ha asegurado. El líder de Podemos ha defendido que los socialistas tienden a «decir una cosa en campaña y luego hacer otra», algo que «no les va bien y es un lastre para el PSOE». «Decir que vas a suprimir las reformas laborales y luego no hacerlo, o que no le vas a vender armas a Arabia Saudí y hacer lo contrario no es bueno», ha defendido.

Desde Podemos apuestan porque la mayoría de la moción de censura pueda traducirse en «una mayoría para los Presupuestos», sin embargo, también son conscientes de la necesidad de negociar con los partidos nacionalistas. «Si hay elecciones mañana, salimos a ganarlas. Nunca debe ser un problema preguntarle a los ciudadanos. Ahora bien, yo quiero un acuerdo de Presupuestos con medidas sociales. El Gobierno no puede gobernar solo», ha concluido Iglesias