Iglesias llama a salir a las calles tras el auge de Vox en Andalucía Podemos no hace autocrítica y culpa al PP y Cs del éxito de Abascal: «Sus discursos han dado alas a la extrema derecha»

«Está en juego el futuro y la democracia de España». Con estas palabras dibujó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el panorama político después de que ayer Vox irrumpiera con 12 escaños en el Parlamento andaluz. Iglesias ha insistido en dos ocasiones en menos de 24 horas en la necesidad de movilizarse para «frenar» la extrema derecha y «proteger el Estado de bienestar». Un mensaje que envió tras conocerse el batacazo electoral de Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e Izquierda Unida, y que ha repetido este lunes durante una entrevista en el programa La Cafetera.

«Tenemos que prepararnos para una época difícil, hay que empujar un bloque con las fuerzas democráticas que nos pusimos de acuerdo en la moción de censura», ha aseverado Iglesias, que ayer también instó a los «trabajadores, estudiantes, feministas y colectivos progresistas» a crear una respuesta «antifascista» porque la democracia está «en riesgo».

El líder de Podemos ha señalado como culpables del auge de Vox a Partido Popular y Ciudadanos. Según el secretario general de Podemos, las dos formaciones conservadoras «se han puesto en posiciones de extrema derecha, que han dado aliento y normalizado» a la formación de Santiago Abascal. Pero no solo el discurso de PP y Cs, sino que también los medios de comunicación, asegura Iglesias, han dado argumentos a esa incipiente extrema derecha.

«Nosotros no hemos cumplido con las expectativas», ha admitido Iglesias, después de Adelante Andalucía obtuviese ayer 17 diputados, es decir, tres menos de los que en 2015 alcanzaron sendas formaciones por separado. Sin embargo, el líder de Podemos no ha hecho más autocrítica y ha querido ocultar el batacazo de Adelante Andalucía apuntando al PP y Cs. «La lección fundamental es que para ser demócrata hay que se antifascista, algo que no han entendido PP y Cs», reprochó Iglesias.

Pese a las critica a sus rivales políticos, ni ayer ni hoy ha querido Iglesias hablar de la pérdida de apoyos de la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que no ha sabido aprovechar el descontento del electorado socialista con Susana Díaz. «Eso lo tendrán que analizar ellos», ha asegurado Iglesias, en referencia a Rodríguez y al líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo.

Reconstruir la mayoria «rota»

Podemos ha esgrimido el desastroso resultado de la izquierda y el crecimiento de la derecha en los comicios andaluces para recordarle al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la necesidad de recuperar la mayoria de la moción de censura que le llevó a La Moncloa.

«La situación es difícil para el Gobierno con 84 diputados y la mesa del Congreso controlada por PP y Cs», ha advertido Iglesias, que reconoce la necesidad de «reconstruir la mayoría rota» junto a los partidos independentistas. «Sánchez podía haber hecho más de lo que ha hecho», ha continuado.

Podemos insiste en la reconstrucción del bloque, que hace solo una semana daba por perdido, porque sabe que así volverán a poner sobre la mesa posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, algo que revalidaría a Iglesias como padre de las cuentas y como muleta del Gobierno de Pedro Sánchez.