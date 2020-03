Iglesias asiste hoy al Consejo de Seguridad Nacional a pesar de que no ha firmado el Pacto Antiterrorista El Rey preside hoy en La Zarzuela la primera reunión con el Gobierno de PSOE y UP

Pablo Iglesias tiene previsto asistir hoy a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que presidirá Su Majestad el Rey en el Palacio de La Zarzuela. Iglesias acudirá a esta cita, en la que se analizan las principales amenazas que se ciernen sobre España, en su condición de vicepresidente del Gobierno, a pesar de que se negó en su día a firmar el Pacto Antiterrorista que el propio Pedro Sánchez, cuando era líder de la oposición, propuso e impulsó como una cuestión de Estado tras los atentados perpetrados en París en 2015.

Después, Iglesias ha tenido otras oportunidades de sumarse al acuerdo antiterrorista, como ocurrió tras los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, pero siguió negándose a rubricarlo. «En la lucha contra el terrorismo del Daesh, como cualquier otro tipo de terrorismo, no se puede ser observador, o se está o no se está», decía entonces Sánchez al líder de Podemos.

«Las cloacas»

«Le pido a Pablo Iglesias que reflexione y rectifique -volvió a insistir Sánchez-. Los españoles no entenderían que los demócratas no estemos unidos. El terrorismo no entiende de territorios ni ideologías y tiene que encontrar el muro de los demócratas». Pero Iglesias siguió negándose a respaldar este acuerdo y, después, cuando se ha cuestionado estos días su presencia en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, ha respondido: «Queridos amigos de las cloacas: estamos en el Gobierno».

En estas circunstancias, Iglesias acudirá hoy al Palacio de La Zarzuela para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano que asiste al presidente del Gobierno en todo lo que afecta a la seguridad de España y de los españoles. Entre las principales amenazas destacan el terrorismo, las pandemias y epidemias, los flujos migratorios, el crimen organizado, las catástrofes naturales, los ciberataques y los riesgos de una quiebra económica.

Coronavirus y Venezuela

En estos momentos, habría que destacar tres amenazas que han elevado su nivel de riesgo: la expansión del coronavirus por España y sus consecuencias sobre el sistema sanitario y la economía; el caos migratorio en la frontera de Grecia con Turquía, y los problemas derivados de la situación de Venezuela, ya que se han desplazado a España más de 323.000 venezolanos, una cifra similiar a la que hay en todo el territorio de Estados Unidos.

La presencia de Pablo Iglesias en esta reunión se debe a su condición de vicepresidente del Gobierno, ya que, cuando se determinó la composición del Consejo de Seguridad Nacional, creado en 2013, se estableció que deberán formar parte del mismo «los vicepresidentes del Gobierno, si los hubiere».

En las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional se abordan las principales amenazas y las respuestas para afrontarlas, de manera que se suele manejar información muy sensible, si bien no se entra en muchos detalles. Estos encuentros se consideran materia reservada, se celebran a puerta cerrada, la cobertura mediática se limita a la toma de imágenes al principio de la reunión y el Gobierno suele informar después con un nota muy escueta de algunos de los asuntos que se han tratado.

Además de formar parte del Consejo de Seguridad Nacional, Iglesias también ha sido incluido en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Esta inclusión motivó que el llamado Partido Laócrata -el mismo que se querelló contra José Luis Ábalos por su encuentro con Delcy Rodríguez en Barajas- presentara ayer otra querella ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a los que acusa de haber cometido un delito de prevaricación, según informa Europa Press.

Nueva directora del CNI

En la reunión de hoy, que empezará a las once de la mañana en el Palacio de La Zarzuela, también se estrenará Paz Esteban López, como nueva directora del CNI. Al encuentro han sido convocados, además de Pedro Sánchez y los cuatro vicepresidentes, los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Justicia, Hacienda, Transportes, Industria, Sanidad y Política Territorial, los secretarios de Estado de Exteriores y Seguridad, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el director del departamento de Seguridad Nacional y el director del Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, cuya incorporación al Consejo de Seguridad Nacional ha llamado mucho la atención. Redondo asume la función de secretario del Consejo.

A estas reuniones, que preside el presidente del Gobierno cuando no asiste el Rey, también se puede convocar, en función de los asuntos que se vayan a tratar, a otros ministros, responsables de Comunidades autónomas y de Ayuntamientos, así como a cualquier persona física o jurídica cuya contribución se considere relevante a la vista de los asuntos a tratar en el orden del día.

El Consejo de Seguridad Nacional debe reunirse como mínimo una vez cada dos meses y, al menos, una vez al año lo debe presidir el Rey. No obstante, la última vez que Don Felipe presidió una reunión del Consejo Nacional de Seguridad en La Zarzuela fue en julio de 2018.