Iceta: «No llego con programa propio. Vamos a seguir un camino ya trazado, sin inventos ni improvisaciones»

Miquel Iceta ya es el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública. Su nombramiento ha aparecido esta mañana como corresponde, ha prometido su cargo ante el Rey en Zarzuela y a las 11 se ha procedido al protocolario intercambio de carteras en su nuevo departamento.

En su discurso de despedida, Darias ha planteado la función de esa cartera como la forma de fomentar «la cooperación territorial para cohesionar este país, para coser este país». Iceta ha recogido ese guante para hacer un discurso en el que ha empezado así: «Me gusta España como es, diversa, plural y unida» .

Iceta ha asegurado que las bases de su gestión se centrarán en las ideas que Sánchez plasmó ayer al hacer el anuncio de los cambios ministeriales: cooperación, colaboración y cogobernanza . Su interlocución con las comunidades autónomas va a ser su cometido fundamental, y en eso su nombramiento refuerza el peso político del ministerio.

La otra pata de esta cartera es la administración pública y su cuerpo de funcionarios. En este ámbito Iceta se ha comprometido con una modernización de la Administración y con la apuesta por mejorar las condiciones de los funcionarios en términos de poder adquisitivo.

En lo que respecta a su visión territorial, que como líder del PSC es más nítida que la del PSOE, defendiendo sin ambages conceptos como la plurinacionalidad del Estado, Iceta ha asegurado que no habrá cambios. Y es que de facto fue Sánchez quien asumió esas posiciones tras su reelección como secretario general del PSOE en 2017. Proyecto en el que Miquel Iceta fue fundamental : «Vamos a seguir un camino ya trazado, no va a haber sobresaltos, no va a haber inventos ni improvisaciones», ha dicho Iceta.

El líder del PSC ha reivindicado una «España fuerte en su unidad y orgullosa en su diversidad», planteando que «no hay fortaleza más solida de la que surge del acuerdo y del pacto». Ha aseverado que su compromiso con la Constitución está «intacto» y que su reforma solo debe acometerse desde un entendimiento amplio: «Solo puede y debe mejorarse a través de acuerdos sólidos», ha dicho, enfatizando: «No llego aquí con un programa propio ».

El acto ha sido descafeinado por consecuencia de las restricciones de la pandemia. Los medios de comunicación no han podido participar del acto e incluso no habrá foto de la ministra saliente y el ministro entrante sujetando la cartera ministerial porque Darias ha evitado tocarla y le ha hecho el gesto a Iceta de que procediese a cogerla directamente.

Iceta, que se incorpora al Ejecutivo tras toda una vida dedicado a la política y tras seis años al frente del PSC, ha estado acompañado en este acto por su hermana y su tía Rosa Mari. Ha mencionado a su familia recordando que «los Iceta ya hemos dado un seleccionador de fútbol y ahora un ministro».

Y por parte del Gobierno han asistido el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la ministra de Industria, Reyes Maroto y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Además de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, antigua inquilina de ese mismo ministerio. Y por supuesto el ya exministro Salvador Illa.