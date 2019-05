Así habrían sido los resultados en las elecciones autonómicas sin la división de la derecha Castilla-La Mancha y La Rioja estarían en manos de PP, Ciudadanos y Vox

Si la derecha hubiera concurrido unida a las elecciones autonómicas habrían conseguido un mayor número de escaños general en los parlamentos autonómicos, y en el caso de Castilla-La Mancha y La Rioja habrían sido suficientes como para lograr la mayoría absoluta y el gobierno regional.

La división de la derecha no resultó tan determinante en los resultados de las elecciones autonómicas como ocurrió en las elecciones generales, puesto que el reparto de un mayor número de escaños por circunscripción permite que el reparto de asientos mediante la aplicación del sistema d’Hondt sea más proporcional. La prima del sistema al partido más votado es menos acusada, pero aún así habría servido para dar un vuelco que no ocurrió.

Así, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, la suma de los escaños logrados el 26-M habría sido exáctamente igual si PP, Ciudadanos y Vox hubieran concurrido como una lista única. Por separado sumaron 68 escaños (PP, 30; Cs, 26; Vox,12), juntos habrían logrado el mismo número. En cualquier caso habría sido suficiente para lograr el gobierno.

En la Comunidad de Madrid la división de la izquierda tampoco afectó al resultado final. Más Madrid, la lista de Íñigo Errejón (20 escaños el 26-M), y Unidas Podemos (siete), habrían logrado igualmente 27 escaños si se hubieran sumado sus votos. En el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, sí habría variado en caso de que Madrid en Pie, la lista liderada por IU, hubiera seguido unida a Más Madrid, la lista de Manuela Carmena. Las papeletas de Madrid en Pie, que no consiguió ningún escaño puesto que no alcanzó el 5% de los votos, habrían servido a Carmena para obtener un asiento más; aunque, de todas formas, no habrían sido suficientes para mantener la alcaldía con el apoyo del PSOE, puesto que se quedarían a un escaño de los 29 de la mayoría absoluta.

En Castilla-La Mancha, el resultado habría variado sensiblemente si hubiera habido una lista única PP+Cs+Vox. El menor tamaño de sus circunscripciones provinciales en el reducido parlamento autonómico de tan solo 33 escaños concede una mayor ventaja al partido más votado y castiga a los minoritarios. El 26-M ganó el PSOE con mayoría absoluta, el PP obtuvo 10 y Ciudadanos 4. Vox no consiguió ningún escaño: todas sus papeletas fueron infructuosas. Sin embargo, unir los votos de los tres partidos de la derecha habrían servido para alcanzar los 17 escaños necesarios para la mayoría absoluta.

En La Rioja los resultados también habrían sido diferentes. El domingo el PP logró 12 escaños y Ciudadanos 4. Los votos a Vox no sirvieron de nuevo para nada. Sin embargo, todos sumados habrían alcanzado los 17 escaños necesarios para la mayoría absoluta. La división de la derecha jugó de nuevo a favor de la izquierda, que podrá gobernar la región si llega a un acuerdo.

En Castilla y León y la Región de Murcia, la derecha podrá gobernar gracias a la suma de escaños de PP, Ciudadanos y Vox. En ambos casos, no obstante, si hubieran concurrido como una lista unida habrían mejorado sus resultados. En Murcia tendrían un escaño más, 27, que la suma por separado. En Castilla y León, con circunscripciones más pequeñas, tendrían cinco asientos más, 48 en lugar de los 43 que efectivamente han logrado.

En otras regiones el resultado habría mejorado pero aún así habría sido insuficiente para superar a la izquierda. Así ocurre en Aragón, Navarra, Extremadura y Asturias, donde no cambiaría el resultado final.

En Aragón habrían logrado un escaño más, que perdería el PSOE, pero se quedarían con 32, a dos de la mayoría absoluta. En Navarra, la coalición Navarra Suma (UPN+PP+Cs) habría logrado un asiento más, arrebatado a Bildu, si hubiera sumado los votos de Vox, que de nuevo no obtuvo representación parlamentaria. Aunque, a pesar de ser el partido más votado, quedaría a seis de la mayoría absoluta, fijada en 26 escaños.

En Extremadura, donde Vox tampoco obtuvo representante alguno, la unión de la derecha habría servido para obtener tres escaños más, hasta los 30 asientos, a tres de la mayoría absoluta. En Asturias, PP + Ciudadanos + Foro + Vox habrían logrado 21 escaños en lugar de los 19 obtenidos finalmente, pero se quedarían a dos de la mayoría absoluta.

En Cantabria no habría cambiado de lugar ni un escaño aunque hubieran concurrido juntas: los regionalistas cántabros de Miguel Ángel Revilla podrán gobernar con el apoyo del PSOE.