El Gobierno se aferra a las palabras de Junqueras y no descarta una investidura la próxima semana La portavoz asume que la decisión del TJUE introduce algún obstáculo, pero cree que en términos políticos no debería haberlos

El Gobierno cree que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea conocido ayer «establece algún obstáculo» en su intento por llegar a un acuerdo con ERC, lo que ha llamado «el camino que veníamos construyendo».

Pero en último término el Gobierno entiende que hay que aislar el plano político del judicial . Y aunque reconoce obstáculos, inmediatamente después de hacerlo la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá , ha considerado que «no debe ser ningún obstáculo para poder seguir construyendo políticamente el encuentro que se está trabajando».

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros Celaá ha dicho que el Ejecutivo no considera que «para nada» las negociaciones deben verse alteradas «en su resultado final en lo que al PSOE se refiere». Y no solo en lo que puede responder el Gobierno, sino que en varias ocasiones ha hecho referencia a las palabras de Oriol Junqueras respecto a no detener la negociación . «Si Junqueras dice lo propio no habrá ningún obstáculo», ha llegado a decir Celaá.

El Gobierno asume que hasta que ERC celebre este sábado su consejo nacional no puede haber avances . A partir de entonces cree que todavía todo es posible, incluso que la investidura se celebre la próxima semana: «El Gobierno no ha renunciado para nada lograr la investidura antes de final de año», ha dicho Celaá.

Y en paralelo a esto, Celaá ha seguido insistiendo a PP y Cs en que «deberían comprometerse en desbloquear». Preguntada por la preferencia del Gobierno, entre un acuerdo con ERC o una abstención del PP, ha dicho que debían ser posibles «ambas cosas a la vez». Es decir, lograr gobernar gracias a Pablo Casado y crear al mismo tiempo «un espacio de encuentro con ERC».

Celaá ha insistido en la idea de que pese al fallo del TJUE «en el encuentro político entre dos partes no se atisban obstáculo», y ha pedido en este caso «que cada cosa se canalice por su lugar», pidiendo que «no convirtamos en obstáculos lo que debería ser tratado judicialmente» .

Preguntada por una eventual excarcelación de Junqueras como condición, Celaá ha asegurado que «de ninguna manera va a aceptar ningún condicionamiento de la justicia en la política ni de la política en la justicia».

Sobre el escrito de la Abogacía General del Estado ha dicho que el Gobierno no le da instrucciones y que no debe prejuzgarse su posición, aunque en junio la Abogacía ya se manifestó partidaria de que Junqueras pudiera recoger él acta de diputado.