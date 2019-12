Puigdemont centra toda su estrategia en ser eurodiputado No prevé volver a España sino aprovechar el altavoz de la cámara europea

El prófugo Carles Puigdemont se considera el gran ganador, pase lo que pase con la sentencia prejudicial del Tribunal de Luxemburgo que reconoció la inmunidad de Oriol Junqueras en el momento de las elecciones europeas. De hecho, el expresidente de la Generalitat dijo ayer que su principal objetivo no son las eventuales elecciones anticipadas en Cataluña o su intervención en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, sino recoger «cuanto antes» el acta que le acredite como eurodiputado. El actual presidente del Parlamento Europeo, el socialista italiano David Sassoli, publicó ayer un comunicado sin la aprobación de la conferencia de presidentes de grupos políticos en el que prácticamente insta al Gobierno español a que permita a Junqueras «asumir sus funciones», mientras anuncia que ya ha empezado a estudiar las fórmulas para aplicarla. Aunque la sentencia no se refiere a ellos, el Parlamento Europeo ya comunicó ayer mismo a Puigdemont y a Toni Comin que se había levantado la prohibición de entrar en la sede del Parlamento. Su reconocimiento como eurodiputados será «ineluctable» según fuentes de la Eurocámara, aunque es posible que se retrase hasta después de las vacaciones de Navidad, ya que hoy es el último día de trabajo en la institución y no estaba claro si se podrán cumplir todos los trámites administrativos.

Puigdemont y Comín se encuentran en libertad en Bélgica, a la espera de que la justicia de este país tome una decisión sobre la orden europea de detención que pesa sobre ellos. El juez belga aplazó precisamente el lunes pasado su decisión a la espera de conocer esta sentencia, por lo que se puede dar por seguro que no la aprobará. Ayer, el expresidente de la Generalitat huido de la justicia utilizó la sede de la representación de esa institución en Bruselas, para acusar al Gobierno español de «tener secuestrado a un parlamentario europeo» en referencia a Oriol Junqueras, y ha acusado al anterior presidente del parlamento Europeo, el popular Antonio Tajani, de haberse rendido «a los intereses políticos y partidistas» de España. En un mensaje leído tanto en catalán, castellano e inglés, el prófugo no ha ocultado su alegría por la decisión del Tribunal Europeo de Luxemburgo y ha llegado a sugerir que la labor de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo que confirmaron la anterior doctrina sobre la adquisición de la condición de eurodiputado de Junqueras «debería ser revisada» e incluso ha mencionado la posibilidad de reclamar «responsabilidades».

Para Puigdemont, Junqueras «tiene que ser liberado inmediatamente» y en cuanto a su propio futuro considera que la euroorden de detención que tienen que resolver los tribunales belgas «decae en el momento que sea reconocido como eurodiputado» que es su principal objetivo por encima de cualquier posible elección en Cataluña. En cuanto a la política española, Puigdemont dijo que no tiene pensado venir a España y «si el PSOE quiere hablar con nosotros ya sabe cuáles son los mecanismos, pero por lo que veo, deduzco que no tiene ningún interés». «Para poder apoyar al investidura -dijo- harían falta contactos y en todo caso no va a ser a cambio de nada ni a cambio de casi nada, porque no nos los podemos permitir». Considera que la ofensiva judicial de sus abogados y de los de Junqueras forma parte de la misma causa, en la que están «unidos para derrotar a un enemigo muy poderoso. Estamos juntos en un mismo gobierno y en el mismo proyecto político que es la independencia».