Las frases más polémicas de Xabier Arzalluz

El expresidente del PNV Xabier Arzalluz falleció este jueves a los 86 años. La formación nacionalista lo describía como «una persona, un jeltzale y un abertzale ejemplar». Nacido en Azcoitia (Guipúzcoa) en 1932, Arzalluz ejerció como diputado y portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados durante la legislatura constituyente de 1977.

Fue nombrado presidente de la Ejecutiva del partido en 1980, permaneciendo en el cargo hasta 1984. Regresó en 1987, puesto en el que se mantuvo hasta 2004. Procediente de una familia de profundas raíces cristianas y carlistas, Arzalluz ha dejado muchas frases controvertidas a lo largo de su carrera política.

Sobre ETA

- «No conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan; unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas» (1990)

- «No creemos que sea bueno que ETA sea derrotada. No lo creemos y no sería bueno para Euskal Herria» (1990).

- «No es cierto el alineamiento de la Ertzaintza con la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Ertzaintza no detiene más comandos por prudencia, concretamente en Guipúzcoa. Lo que ocurre es que si la Ertzaintza es una policía integral, y para nosotros lo es, debe cumplir la ley» (1990).

- «Los presos de ETA no son delincuentes porque no matan para enriquecerse, ni para beneficiarse personalmente, sino por un ideal político» (1994).

- «Yo no creo que ETA sea básicamente nacionalista, y lo que está claro es que si llega a ganar, nosotros andaríamos de balseros, como en Cuba» (1989).

- «Parece que es pecado hablar con ETA y no con Arafat o Simon Peres» (2001).

Sobre la raza

- «No soy racista. Yo prefiero a un negro, negro, que hable euskera que a un blanco que lo ignore» (1994).

- «No estoy diciendo que los vascos tengan derecho a quién sabe qué supremacía. La cuestión de la sangre con el RH negativo confirma sólo que este pueblo antiguo tiene raíces propias, identificables desde la prehistoria como sostienen investigaciones de célebres genetistas» (2000).

Sobre Aznar

- «Aznar ha hecho más [por nosotros] que el PSOE en 13 años» (1997).

- «Aznar ha instaurado un régimen que es igual que el de Franco, pero sin armas, controlan el poder económico y de los medios de comunicación, y también controlan las altas instancias judiciales» (2003).

- «Aznar más que un político es un 'tocho'» (2001).

Sobre el Rey

- «Es tonto, porque aunque le escriban los discursos, que los lea antes, para no decir tonterías» (2001).

Sobre la autodeterminación vasca

- «Nosotros, los nacionalistas, no somos leales a la Constitución ni lo seremos, porque no es nuestra Constitución» (1996).

- «¿Que qué pasaría si nos separáramos de España? En primer lugar, un enorme alivio; además, económicamente viviríamos mejor» (1999).

- «En una Euskadi independiente los españoles serían tratados "como se trata hoy a los alemanes en Mallorca"» (2000).

Sobre el Gobierno central

- «En Madrid prefieren soportar a una ETA más o menos lánguida que exponerse a la ruptura de la unidad de España por la vía política» (1998).

- «En Moncloa sólo se piensa en derrotar y liquidar a ETA. ¿Ustedes creen que aunque se acabe ETA se acabó el problema? Jaime Mayor es el ministro de la guerra. Lo único que le preocupa es el exterminio del nacionalista» (1999).

- «En Europa no hay tanto granuja por metro cuadrado como en Madrid. Madrid es un zoco moruno» (2000).