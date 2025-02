La consultora de Podemos que investiga el juez lleva cinco meses sin administrador

La consultora a la que Podemos contrató para las elecciones de abril de 2019, Neurona Comunidad S.L, haciendo saltar las alarmas del Tribunal de Cuentas y ahora, del juez que investiga al partido por malversación, no tiene a nadie a los mandos. Según la ... documentación mercantil consultada por ABC, no cuenta con administrador ni ningún otro cargo inscrito , lo que además de resultar una situación atípica en una sociedad que consta como activa en el Registro Mercantil y contravenir la Ley de Sociedades de Capital, añade un plus de dificultad en la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid sobre el partido y varios de sus dirigentes: no hay persona física que responda de los actos de esta sociedad desde hace cinco meses.

Neurona Comunidad S.L inició su actividad el 19 de marzo de 2019, aunque formalmente, fue inscrita con un capital social de 3.000 euros quince días antes. A su fundación, el administrador único era el abogado especializado en mercantil Elías Castejón, y su sede, la del despacho profesional en la provincia de Sevilla de este letrado, cuyo nombre sigue figurando en un total de 18 sociedades activas, parte de las cuales están inscritas en la misma dirección postal. Sin embargo, Castejón dimitió de su puesto como administrador único de Neurona el pasado 4 de marzo en un movimiento que el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el día 16 sin designación de sucesor . Nadie lo sustituyó. Para aquella fecha, ya estaba en marcha la denuncia que en diciembre había presentado el exabogado de Podemos José Manuel Calvente y que sitúa a Neurona Comunidad como una tapadera creada específicamente para contratar con Unidas Podemos en la campaña electoral de 2019 por importe de 363.000 euros escondiendo a sus reales promotores. Apoya su denuncia con un borrador de contrato con Neurona Comunidad que pasó por sus manos: está fechado en febrero , cuando la sociedad en España aún no existía, como tampoco estaba formalizada la coalición electoral que contrataba los servicios. Aunque en ese documento aparece Castejón como representante de la mercantil, se consigna una persona de contacto que tiene el mismo domicilio en Sevilla que la empresa pero un teléfono extranjero. Se trata de Eduardo López Hernández, que consta en México como mediador profesional con licencia. Neurona Consulting De hecho, ha sido el propio Castejón quien al defenderse de informaciones que le situaban como un mero testaferro, ha difundido el nombre de los socios detrás de Neurona Comunidad: los ciudadanos de origen mexicano Andrea Edlin López Hernández y César Hernández Paredes, quien se identifica en redes como director de Neurona. Se trata de la misma consultora cuyos contratos con el Gobierno de Evo Morales están siendo investigados en Bolivia. El Banco Central de aquel país certificó pagos de 1,8 millones de dólares a esta empresa de origen mexicano entre octubre 2017 y diciembre 2018 que ahora están bajo la lupa. Hernández, además, tiene relación con Juan Carlos Monedero, documentada a golpe de imágenes de eventos públicos diversos. Esto lleva a pensar al abogado denunciante que la elección de Neurona Consulting y su contratación a través de Neurona Comunidad, puede esconder alguna contrapartida para el fundador de Podemos. Sin embargo, el juez ha restringido sus pesquisas en este caso a la lista de empresas del Registro Mercantil en las que figure en puestos de poder. No consta como consultora Neurona Comunidad parecería así una filial de esta consultora que tiene presencia además de México, en países latinoamericanos como Chile o Argentina, si bien en el caso de España el objeto social con el que figura no tiene que ver con la consultoría electoral sino con «la adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de valores mobiliarios », y no constan más oficinas que el despacho de abogados de su antiguo administrador. Tampoco está claro que tenga empleados. El juez Juan José Escalonilla ha pedido al Servicio Público de Empleo Estatal que informe al respecto. También ha citado como investigados a Castejón, porque administraba en las fechas del contrato, y al mencionado mediador. Del lado de Podemos, el imputado es Juan Manuel del Olmo, responsable de aquella campaña y firmante del contrato. Además de identificar los pagos y los movimientos bancarios de Neurona, Escalonilla ha pedido al al Tribunal de Cuentas los papeles que aportó la coalición al ser requerida y a Podemos, justificación de los trabajos por los que pagó 363.000 euros para el 28-A. En este sentido, un perfil de la consultora ubicado en Uruguay muestra que no era la primera vez que los de Iglesias recurrían a ellos. Junto a vídeos realizados para Nicolás Maduro, Rafael Correa y Evo Morales, aparecen los de Podemos y sus coaliciones : Desde el «modela tu país» de 2014, hasta el «la historia la escribes tú» de 2019 que ahora revisará el juez.

