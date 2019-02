El PP estalla en bloque contra el transfuguismo de Clemente a Cs Asegura que la marcha de las expresidenta de las Cortes a la formación naranja forma parte de una «estrategia calculada»

Cierre de filas en torno al PartidoPopular y críticas unánimes. Es lo que ha despertado este lunes el fichaje de Silvia Clemente con candidata de Ciudadanos a las primarias para ser cabeza de cartel por esta formación a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, después de que el jueves dimitiese como presidenta de las Cortes de Castilla y León y se diese de baja en el PP. Un estallido conjunto contra el transfuguismo de quien durante veinte años ha estado en la primera línea de la política regional de manos del partido del que hace cuatro días renegó.

Desde la dirección nacional del PP, su vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha reconocido que en las filas populares están «sorprendidos» de que Ciudadanos quiera llevar a Silvia Clemente, pese a las «dudas» apuntadas en algunos medios de comunicación sobre su «honestidad». «Algunas personas cuando saben que no van a ser parte de las candidaturas pueden optar por buscar una salida personal en otro partido», ha afirmado Maroto, en declaraciones recogidas por Efe.

«No han sido las formas»

También desde Castilla yLeón, el chorreo de críticas es lo que ha dominado. El presidente regional del partido, Alfonso Fernández Mañueco, contra quien Clemente cargó al anunciar su adiós, ha considerado que la confirmación ayer de que Clemente pretende ser la candidata de Cs «da la sensación de que es una estrategia calculada». «No han sido las formas adecuadas», ha censurado Mañueco, quien ha afirmado que «nunca» la ya expresidenta de las Cortes le comunicó su malestar con la marcha del partido.

Muy crítico también, entre otros, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. «Silvia Clemente no se ha ido porque no creyera en el proyecto del PP sino porque no le ofrecieron un puesto de salida», ha censurado el también consejero de la Presidencia, quien ha recordado que Clemente «le debe todo al PP». «Ciudadanos ha recogido lo que el Partido Popular no quería», ha espetado De Santiago-Juárez.