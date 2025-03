Ciudadanos convierte en halago el desprecio de Zapatero: «Hablamos del señor de los brotes verdes»

La contundencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero , que esta mañana se ha referido a Ciudadanos (Cs) como «uno de los peores experimentos de la democracia», no ha quedado sin respuesta en la sede del partido liberal. La portavoz de su Comité Ejecutivo, Melisa Rodríguez , ha revertido el ataque del ex secretario general del PSOE y lo ha convertido en halago, como han hecho en las redes sociales el expresidente de Cs, Albert Rivera , y otros dirigentes de su formación.

De nada le ha servido a Cs su apoyo a las seis prórrogas del estado de alarma solicitadas por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados ni su anunciado respaldo al real decreto ley que regulará la llamada «nueva normalidad». Sin paliativos, en una entrevista en la Cope , Zapatero ha aseverado que entre pactar con Podemos o con Cs se queda con el primero porque el proyecto de Rivera fue, según él, «uno de los peores experimentos de la democracia».

La respuesta de Rivera no ha tardado en llegar. Irónicamente, le ha dado las gracias y ha transformado su crítica en «elogio». «¿Tiene algo que contarnos del Delcygate?», ha preguntado Rivera a Zapatero por su papel como «moderador» en el conflicto abierto en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro . Zapatero es, en palabras del expresidente de Cs, «el peor gestor económico» que ha tenido España y el único exmandatario europeo «que apoya la dictadura de Maduro».

Gracias, señor Zapatero. Su crítica al proyecto liberal y constitucionalista que pusimos en marcha es un elogio,

viniendo del peor gestor económico que tuvo nuestro país y del único expresidente europeo que apoya la dictadura de Maduro. ¿Tiene algo que contarnos del #Delcygate? https://t.co/RdR5gzwGQ6 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) June 15, 2020

En la misma línea se han pronunciado en las redes numerosos dirigentes de Cs y después Rodríguez, en la rueda de prensa desde la sede nacional del partido. «La respuesta de Albert Rivera me ha parecido hasta moderada. Teniendo en cuenta que lo dice el señor del proyecto fallido del Estatut de Cataluña inconstitucional, del señor que no reconoció que había una crisis económica, del señor que hablaba de brotes verdes riéndose de la ciudadanía, de uno de los peores gestores económicos, si no el peor, que hemos tenido en España, y de un señor al que en Venezuela no quieren demasiado por la política que está haciendo... qué quieren que les diga, a mí hasta me alegra que no le gustemos», ha contestado la portavoz de Cs a preguntas de los periodistas y le ha devuelto su «elección» a Zapatero: «Si tengo que elegir entre Zapatero y Albert Rivera, ya saben con quién me quedo: indudablemente con Albert Rivera» .

Presupuestos

Polémica al margen, la rueda de prensa de hoy tiene un valor simbólico ya que, por primera vez desde que estalló en España la crisis del coronavirus y se declaró el estado de alarma , ha sido la portavoz del partido, Melisa Rodríguez, quien se ha enfrentado a las preguntas de los periodistas. Hasta ahora, habían asumido ese papel cada lunes, después de las reuniones del Comité Permanente o del Comité Ejecutivo, o bien Inés Arrimadas o bien, desde su baja de maternidad, Edmundo Bal .

Este último ha adquirido galones en esta nueva etapa y ha ejercido de líder interino de facto, al menos en cuanto a exposición mediática se refiere. Que la rueda de prensa de hoy la haya protagonizado la portavoz del partido es un indicativo más del avance de España hacia la «nueva normalidad» . Pero como Bal la semana pasada, tras la reunión del Comité Permanente Rodríguez no ha movido ficha en cuanto a los Presupuestos Generales del Estado se refiere.

Cs sigue a la espera de conocer las directrices que marcará la Unión Europea en cuanto a emisión de dinero y posibilidad de gasto público, pero además recuerda que es el Gobierno el «responsable» de presentar unos Presupuestos y que de momento la propuesta para 2020 la ha retirado.

En cualquier caso, aunque Cs fue el primer partido en poner encima de la mesa unos «presupuestos de emergencia» , Rodríguez ha reiterado la advertencia de que los liberales no participarán de unas cuentas públicas con medidas «surrealistas» de Podemos. Eso sí, la portavoz ha evitado entrar en detalle sobre qué políticas son esas o dónde se sitúa la línea roja para Cs.

Fuentes del Comité Permanente de Cs han señalado en las últimas semanas que no ven unos Presupuestos aprobados por la mínima como las últimas prórrogas del estado de alarma y que la participación del PP es indispensable para poder hablar de unas cuentas «de la reconstrucción ». Hoy sin embargo, Rodríguez ha esquivado también esta cuestión y ha eludido situar al PP como condición «sine qua non» en la ecuación.

En términos genéricos, ha explicado que esas medidas «surrealistas» de Podemos son: «criminalizar a los autónomos», «hablar del empresario como malo» o que el balance entre los gastos y los ingresos no cuadre y se dispare la deuda pública. Eso sí, también ha lanzado un mensaje al PP y le ha invitado a reflexionar sobre «la tónica de sus votaciones» y su contribución a «elevar el nivel de crispación» . «En estos momentos hay que pensar en todos los ciudadanos», ha zanjado.