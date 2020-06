Cs abre una vía para que el Gobierno evite a ERC: «La mesa es la de hoy, lo otro son mesas vergonzantes»

EP | Vídeo: El Gobierno se reúne con Ciudadanos en Moncloa (AT)

Este viernes, una delegación de Ciudadanos, encabezada por el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, se ha desplazado al Palacio de la Moncloa para reunirse con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. El Gobierno y Ciudadanos se emplean en seguir cultivando su relación. Como ya anunciaron esta semana, e hicieron con las últimas seis prórrogas del estado de alarma, Cs votará «sí» al real decreto ley para la «Nueva Normalidad» que llegará al Congreso de los Diputados la semana que viene.

La reunión ha durado dos horas y «se ha desarrollado en un clima de cordialidad». La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, no ha acudido a la cita, ya que se encuentra de baja por maternidad. Pero allí han estado los principales dirigentes del partido liberal para revisar los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo. Han acordado volverse a reunir en julio. «Se ha constatado por ambas partes su cumplimiento y se han emplazado a seguir manteniendo un diálogo constructivo», explican fuentes del Gobierno.

Durante una rueda de prensa, Bal ha expresado que tendrán «mano tendida, pero exigente» con el Gobierno de coalición. «Cs ha conseguido sacar al Gobierno medidas buenas para los españoles (...) porque hemos actuado con responsabilidad, como partido de Estado, que hace política útil y huye de la bronca y del 'guerracivilismo' que hemos visto en el Congreso», ha proseguido.

Bal también ha explicado que Cs apoyará la creación de la comisión de evaluación de la pandemia que propuso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Es esencial para el diagnóstico de los errores y para estar preparados para establecer nuevas medidas jurídicas y legislativas que nos permitan tener las herramientas para poder acometer una nueva situación de crisis», ha sostenido.

En este sentido, Gobierno y Cs han acordado este viernes «analizar las reformas necesarias» que mejoren el sistema de salud pública y «establecer mecanismos» fuera del estado de alarma (Artículo 116 de la Constitución) ante posibles rebrotes.

Eventual apoyo a los PGE

El apoyo de Arrimadas al Gobierno, coyuntural y puntual, insisten desde la dirección del partido, sirve además para reformar la base de apoyos del Gobierno. «No somos socios del Gobierno», ha dejado claro Bal. Pero en el horizonte de esta nueva relación se encuentra una eventual negociación para los Presupuestos Generales del Estado.

Cs ya apostó por unos PGE «de emergencia» con motivo de la crisis. No obstante, Bal ha explicado que no se ha tratado el tema en la reunión de esta mañana. «Le hemos ofrecido una posición común en Europa para negociar ese importante rescate económico, esa negociación en Europa condicionará muchísimo las cuentas públicas del país cuando el Gobierno quiera plantear estos presupuestos«, ha expresado, preguntado por este posible acuerdo.

«Abordaremos todas las decisiones con filosofía del interés general», ha añadido después. Aunque mantienen ciertas reticencias por lo que supone participar de una aritmética que sumará al PNV con un Gobierno con Unidas Podemos.

«ERC y PNV se ponen nerviosos»

La participación de Ciudadanos evitaría al Gobierno contar con ERC. O, al menos, no depender de la formación independentista. Y precisamente será la actitud que el Gobierno tenga respecto a su relación con ERC, lo que determinará si Cs se presta o no a esa negociación. Eso sí, este planteamiento no estará exento de tensiones dentro y fuera de la coalición de Gobierno.

«No nos gusta este Gobierno este Gobierno Frankenstein, nos parece malo para España», ha expresado Bal, preguntado por la relación con los socios de investidura de Sánchez. «ERC y el PNV se ponen muy nerviosos cuando Cs lleva por delante la marca de la igualdad en todo el territorio nacional, para que no haya privilegios para los independentistas y nacionalistas», ha abundado.

Cs le abre así una vía al Gobierno para evitar a ERC. Preguntado precisamente por la mesa de diálogo entre Gobierno central y Govern que exige el independentismo, Bal se ha expresado en los siguientes términos: «Mesa es la que hemos tenido nosotros hoy en el Palacio de la Moncloa, esas son las mesas donde se ponen soluciones para los problemas reales, que son el virus y la crisis económica, y no las mesas que piden privilegios y que hablan de derechos de autodeterminación que no existen. Esas son mesas vergonzantes para los españoles».

Tensiones internas en Moncloa

El flanco de Unidas Podemos de La Moncloa tampoco está cómodo acercando posiciones con Arrimadas y prefiere mantener los pactos de la legislatura para sacar las cuentas adelante. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se ha mostrado claramente partidario de preservar el bloque de la investidura, a pesar de que el ministro de consumo, Alberto Garzón, sí contemplase hace unos días la posibilidad de unas cuentas con el apoyo de Cs.

Por su parte, la ministra portavoz María Jesús Montero explicó hace una semana que el Gobierno prioriza el diálogo con los partidos que facilitaron la investidura, pero que trabajarán la «geometría variable» para el resto de la legislatura. Por lo que pidió a sus socios que eviten los «vetos cruzados».

Por parte del Gobierno han asistido a la cita de hoy Calvo; la ministra de Política Territorial, Carolina Darias; el secretario de estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños. Por parte de Cs, Bal; la secretaria general de la formación, Marina Bravo; el vicesecretario general primero, Carlos Cuadrado, y el vicesecretario general adjunto, José María Espejo.