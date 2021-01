Los cinco argumentos de Sánchez para no rendir cuentas La Abogacía sostiene que no va a ejecutar la resolución de Transparencia, sino revocarla «por ser abiertamente contraria al ordenamiento jurídico»

Javier Chicote
Madrid Actualizado: 04/01/2021 05:48h

El Consejo de Transparencia instó a Presidencia a informar sobre los desplazamientos de Pedro Sánchez ajenos a su condición de presidente del Gobierno usando medios oficiales y, si no los hubiera, a manifestarlo. Como Moncloa no se pronunció, el juez de lo Contencioso-administrativo número 2 de la Audiencia Nacional reflejó en la sentencia que Presidencia «no negó» los desplazamientos. Ahora la Abogacía asevera que su demanda no tenía por objeto «ejecutar la resolución del CTBG (...) ni afirmar que existen los desplazamientos en cuestión ni negarlos», sino «revocar dicha resolución por ser abiertamente contraria al ordenamiento jurídico». El recurso pivota sobre tres alegaciones con cinco argumentos.

1 - El juez de la Audiencia Nacional «cometió un error»

La Abogacía pretende anular la sentencia porque el juez citó en alguna ocasión los