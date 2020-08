TRIBUNALES El chat de Podemos: «El juez nos preguntará si la licitación es una tapadera de una obra ya adjudicada» El abogado purgado José Manuel Calvente aportó al juez los mensajes que probarían cómo la adjudicación de las obras de la sede del partido estaba presuntamente amañada

Javier Chicote Isabel Vega Madrid Actualizado: 19/08/2020 02:05h

El abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, entregó al juez el contenido de varios chats –individuales y de un grupo de miembros del partido– que evidencian, presuntamente, cómo la formación política no licitó de forma limpia las obras de reforma de su nueva sede, procedimiento al que están obligados por recibir fondos públicos. Según la descarga del grupo de Telegram que está en manos del juez, el 30 de abril de 2019, un empleado de Recursos Humanos, «Isaac», dice a Calvente: «Me acaba de avisar Rocío de que arrancan las obras el día 20 de mayo, hay que sacar el tema de la licitación con lo que sea necesario, aunque de momento tiremos con un mínimo». Este mensaje evidenciaría que las obras tenían fecha de inicio pese a no estar licitadas. El abogado le responde enumerando la documentación necesaria para la licitación.

El 21 de mayo, el mismo Isaac cuenta a Calvente que le están «empezando a llegar los contratos de los contratistas y les estoy dando largas para la firma», ante lo que el letrado responde con extrañeza: «No entiendo. ¿Cómo llegan los contratos? Entones, ¿para qué hacemos licitación?». Isaac no entiende la pregunta retórica: «¿No se supone que es obligatorio?», inquiere. El abogado de Podemos le aclara que «es obligatorio para elegir al contratista, pero si ya está elegido, se ha hecho mal». Antes de licitar una obra no se puede firmar el contrato con un adjudicatario que aún no debe existir.

El 3 de junio, esta vez en un chat grupal, José Manuel Calvente comparte una noticia publicada por el digital «Okdiario» que acusaba a Podemos de acometer la reforma de la sede «sin respetar el plazo de licitación», acompañada de un vídeo: «¿Esto es así?», pregunta. Le responde un informático del partido, «Salva G.»: «Creo que había varias fases, primero demolición, que va una empresa de machacas. Pero ojo, que me tienen poco informado. Quería ver el video para ver si se parece al lugar, porque por la miniatura, yo diría que no se parece ni a un lado ni al otro de la calle». Calvente responde de forma tajante: «La pregunta que nos hará el juzgado es muy sencilla... ¿han realizado ustedes un proceso de licitación como tapadera de una adjudicación ya realizada?». Salva no sabe muy bien qué decir: «Buena pregunta, sí, aunque yo no puedo aportar mucho ahí».

El abogado, que debe velar por el cumplimiento de la ley en los procesos de contratación del partido, entiende ahora por qué tenían tantas «prisas». Salva dice que él tiene que «ir detrás de la gente para que me cuente cosas», cuando interviene la responsable de Compras y Finanzas de Podemos, Andrea Deodato, que está citada a declarar como imputada por estos hechos: «Las prisas entiendo que estarán vinculadas a que ya hay una licencia otorgada o a que hemos tenido que renovar alquileres (...). En fin, que esta gentuza no nos coma la cabeza internamente, lo que nos falta, porfa».

Según la documentación de la causa a la que ha tenido acceso ABC, la licitación se publicó finalmente el 23 de mayo, se tramitó por la vía de urgencia, y tenía un precio de 649.936 euros, en línea con lo presupuestado por el arquitecto y aprobado por el Consejo de Coordinación de Podemos. El proceso terminó el 30 de mayo, aunque las obras ya habían comenzado y cuando se resolvió el concurso, el importe ascendía a 1.445.049 euros. El juez ha llamado como testigos a las empresas adjudicatarias y ha pedido la documental de la licitación.