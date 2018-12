Casado señala a Ciudadanos como interlocutor prioritario en Andalucía El líder del PP reivindica que su formación debe liderar las negociaciones para formar Gobierno y marca una línea roja: «Es innegociable es que Juanma Moreno tiene que ser presidente de la Junta»

ABC

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este martes que la premisa para afrontar el nuevo ciclo en Andalucía es que es «innegociable» que Juanma Moreno presida la Junta de Andalucía tras los resultados de los comicios. Así se ha expresado en una entrevista en RNE, en la que el popular ha manifestado que el PP debe liderar el cambio en la región.

«Yo creo que la única posición de partida, que ya hemos dicho ayer en el Comité Ejecutivo que es innegociable, es que Juanma Moreno tiene que ser presidente de la Junta, y el Partido Popular tiene que ser quien lidere ese cambio», ha aseverado Casado.

Casado también ha sido cuestionado por el papel de VOX en las negociaciones, después de que la formación consiguiera entrar en el Parlamento andaluz con 12 escaños. En este sentido, el líder del PP ha respondido que tras determinar la fórmula en la que el «Gobierno del cambio», tal y como reivindicó Moreno el pasado domingo, salga adelante, su formación tiene que hablar «en primer lugar» con Ciudadanos.

«Si es un acuerdo de investidura o si es un acuerdo de legislatura, o si es un acuerdo de gobierno, se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos, y luego VOX tendrá que decidir si tiene una posición pasiva, es decir, abstenerse y facilitarlo o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos cuatro años», ha sentenciado.

Así, el líder del PP ha reivindicado que, además de liderar las negociaciones, su partido debe poder «desplegar su programa electoral». «Al final el que apoya un partido tiene que tener muy claro cuál es la hoja de ruta de ese partido, sino no vale los 4 años de decir me he equivocado, nosotros lo que queremos es en Andalucía es un cambio, y sobre todo es un cambio que es la primera piedra para cambiar España», ha sentenciado.