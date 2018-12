Casado advierte de que la «aventura» de Sánchez ha concluido y le exige elecciones cuanto antes «Mi estrategia se ha ratificado. Estamos como una moto», ha subrayado el presidente del PP tras su intensa campaña en Andalucía

Pablo Casado ha presidido hoy lunes el Comité Ejecutivo Nacional del PP, para analizar los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas, celebradas ayer. Casado ha subrayado que tras el varapalo del PSOE, Sánchez no debe alargar su agonía y convocar elecciones cuanto antes. Además, ha pedido a Juan Manuel Moreno que dirija las negociaciones para formar el Gobierno del cambio en Andalucía.

«Ha sido una campaña muy intensa, además de dilucidar el futuro de Andalucía, tras 40 años de Gobierno monocolor, también se jugaba el partido a nivel nacional, y podía ser la primera zancada para que el Gobierno de Sánchez dejara claro que no tiene ningún proyecto», ha explicado Casado, tras el Comité Ejecutivo Nacional.

Casado ha elogiado al candidato del PP, y ha subrayado que tiene el mandato de liderar el cambio en Andalucía: «Juanma Moreno ha hecho una gran campaña, es un gran candidato», ha subrayado Casado, en su intervención ante los medios, en la sede nacional del PP. El PP «ha recibido un mandato claro e inequívoco para liderar el cambio en Andalucía». «Asumimos el reto de formar Gobierno».

Casado cree que es difícil de explicar que aquellos que hablaban de la necesidad de cambio intenten ahora una geometría variable, en alusión a Ciudadanos. «Juanma Moreno tiene todo el apoyo de la dirección nacional para las negociaciones».

El líder del PP cree que Sánchez no tiene más salida ya de convocar elecciones, porque España «no aguanta más» la incompetencia de su Gobierno. «Pedro Sánchez debería convocar elecciones de inmediato. Su aventura, patrocinada por los enemigos de España, ha concluido. Su huida hacia delante solo perjudica los intereses de los españoles. Sánchez tiene que asumir su responsabilidad y dar la voz a los españoles. El PP está listo para unas elecciones generales, ganarlas y configurar un Gobierno de cambio. No se puede alargar más esta agonía, ya no puede aguantar más España la incompetencia de este Gobierno. Es momento de urnas».

Sobre su proyecto, Casado ha explicado que esto «acaba de empezar». El líder del PP siente que su proyecto, y su modelo, ha quedado ratificado plenamente con estas elecciones. Su objetivo, es dejar refundido el centro derecha y liderar este espacio de centro. «La estrategia se ratifica», ha remarcado. A su juicio, la unidad de discurso y la fuerza orgánica del partido es lo que les ha distinguido del PSOE.

«Para mí, triunfalismos, los justos», ha señalado Casado, quien no obstante ha insistido en que el cambio es histórico. «Estamos como una moto, ha sido una apuesta arriesgada, pero la gente responde».

«Los andaluces quieren cambio»

Juan Manuel Moreno ha afirmado, por su parte, que hay una oportunidad histórica en Andalucía. «Los andaluces quieren cambio y tienen que tener cambio», ha señalado. «Lo que toca es no bloquear», ha advertido el candidato del PP. «La señora Díaz es pasado, su tiempo se le ha pasado en Andalucía, y por eso le pediría que dejase de agarrarse a un clavo ardiendo, retorciendo argumentos e intentado trasladar algo que es completamente irreal, que el PSOE siga gestionando los intereses públicos de Andalucía».

«El sentido común y el resultado electoral dice de una manera muy clara que el PP es el que tiene que gestionar y liderar esta posibilidad de cambio», ha dicho Moreno, quien ha pedido a las fuerzas con las que negociará que «sean responsables», porque los andaluces, y el resto de españoles «castigaría a quienes actuasen con ombliguismo».

Moreno, que ha hablado ya con el candidato de Ciudadanos, no ha ofrecido nada aún a este partido, pero se han emplazado a dialogar largo y tendido, con el límite del 27 de diciembre, que es cuando se constituye el Parlamento andaluz. «Se puede negociar todo«, ha dicho, pero hay una línea infranqueable, que es que la candidatura a la Presidencia sea del PP. Moreno rechaza que pueda haber bloqueo, y por tanto una repetición de elecciones. «Cualquier bloqueo significa un absoluto fracaso y tendrá connotaciones nacionales», ha advertido.

Sobre el posible Gobierno del PP, Casado ha dejado claro que no será un paréntesis, sino que habrá un programa ambicioso. «Se van a abrir puertas y ventanas», ha subrayado.

Sobre Vox, Casado ha señalado que no ha gobernado en ningún sitio, y Podemos, sí. «Podemos ha defendido la historia criminal etarra y defiende la dictadura de Maduro, y decía que había que ir a la caza de los de la derecha». El líder del PP ha dejado claro que la supresión de autonomías, que defiende Vox, es algo por lo que no va a pasar su partido, pero sí pueden estar de acuerdo en la regeneración de Andalucía.

El líder del PP, sobre la fuerte irrupción de Vox, ha subrayado que no solo recibe votos del PP, sino también de Ciudadanos, del PSOE, también de Podemos, y de la abstención. «Es un movimiento transversal. Se ratifica mi apuesta en el Congreso Nacional de que en España hay una gran mayoría social que quiere que los polítios hablemos claro.

Sobre las felicitaciones que ha recibido Moreno, el líder del PP andaluz ha reconocido que tiene 470 mensajes sin leer en whatsapp, y más de cien SMS. Rajoy le llamó, y Santamaría también le envió un mensaje.