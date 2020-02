Casado ofrece una decena de acuerdos a Sánchez, y el Gobierno le acusa de seguir en el «bloqueo» El presidente del Gobierno y el jefe de la oposición se reúnen durante una hora y media en La Moncloa

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 17/02/2020 17:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pablo Casado ha llegado este lunes,a las 12 en punto, al Palacio de la Moncloa, para mantener la primera reunión con Pedro Sánchez desde que este fue investido presidente del Gobierno. Al terminar la reunión, desde La Moncloa se ha subrayado que «el PP sigue instalado en su estrategia de bloqueo». Según ha explicado Casado, su propuesta ha sido un «compromiso por España», y ha instado a Sánchez a elegir entre los independentistas y el PP. «La pelota está en su tejado», ha dicho.

«Hemos venido con un ánimo constructivo», ha subrayado Casado, quien ha expuesto más de una decena de acuerdos. «Pese a los adjetivos que nos dedicaron en el Comité Federal del sábado». Casado cree que esta reunión era «necesaria». «En términos generales no suelo salir más tranquilo de las reuniones con Sánchez», por la situación a la que está llevando al PSOE. De todos los asuntos que se han tratado, puede haber avance en el Pacto de Toledo por las pensiones, en materia educativa, en financiación autonómica y en derechos de la infancia.

Según Casado, el encuentro ha sido cordial en la forma, y fructífero para debatir las cuestiones que se han planteado. El líder del PP ha reclamado a Sánchez que renuncie a la mesa de negociación con los independentistas. También ha pedido que garantice la inhabilitación de Torra. Y que no modifique el Código Penal para beneficiar a los separatistas condenados. Además, ha pedido que no nombre a Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

En política exteriores, Casado ha pedido a Sánchez que reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y dé a la opinión pública toda la información sobre el encuentro de Ábalos con la vicepresidenta. Además, le ha instado a defender Ceuta y Melilla.

En materia económica, le ha pedido que mantenga la reforma laboral, que devuelva el IVA a las Comunidades Autónomas y que renuncie a la subida de impuestos. Y que preserve la caja única de la Seguridad Social.

«El PP es un partido de Estado y de Gobierno. No podemos limitarnos a la crítica», ha señalado Casado. Por eso, Casado ha reiterado la mano tendida para llegar a pactos de Estado, fundamentales para que Sánchez no tenga que depender de los independentistas. «Le he ofrecido un compromiso por España«.

Casado cree que Sánchez está a tiempo de no depender de los que quieren romper España. Dentro de ese compromiso, Casado se ha referido a los Presupuestos. «Si rompen con ellos, los independentistas, los batasunos, aquí tiene al PP para hablar de las preocupaciones reales de los españoles».

Así, le ha pedido que rompa la mesa de negociación con los independentista y haga cumplir la ley. Si no sube los impuestos, y no afecta negativamente a los autónomos, si mantiene la reforma laboral, podrá pactar los Presupuestos con el PP.

En cuanto a la financiación autonómica, Casado se ha mostrado dispuesto a llegar a un acuerdo en una negociación multilateral, en el seno de una conferencia de presidentes en el Senado. El líder del PP le ha dado todo su apoyo en la negociación en Bruselas del Presupuesto europeo.

Dentro del «compromiso por España», el PP incluye el Pacto de Toledo, sobre las pensiones. También la Educación, para dar estabilidad al sistema. El tercer punto «social», Casado ha transmitido su apoyo a la ley de protección de la infancia.

En el capítulo institucional, Casado ha propuesto avanzar en propuestas electorales «parecidas» del PP y PSOE, para recuperar el orden y la convivencia en Cataluña, como la tipificación del referéndum ilegal, combatir el adoctrinamiento y evitar la propaganda pública en los medios y la reforma de la euroorden.

Respecto a la renovación de las instituciones, Casado ha lamentado que dichos nombramientos no han sido consensuados, y ha criticado la propuesta de Delgado como fiscal general. «Queremos despolitizar la Justicia», ha subrayado.

«El problema no es que el PP bloquee, sino que haya un Gobierno que pretenda dañar la independencia de algunas instituciones, y pretenda hacerlo con el acuerdo del principal partido de la oposición, que está en contra de la desjudicialización de la política», ha avisado Casado.

A su juicio, la pelota está en tejado de Sánchez, que tendrá que elegir entre los que quieren romper España o el PP con estas medidas.

«Bloqueo»

Fuentes de Moncloa han explicado que «esta nueva reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de PP, Pablo Casado, que se ha prolongado por espacio de una hora y media, ha evidenciado que el PP no ha variado ninguna de sus posiciones, a pesar de su responsabilidad como principal partido de la oposición».

Según La Moncloa, «el presidente Sánchez, pese a la actitud del PP, mantiene su compromiso de que esta sea la legislatura del diálogo entre las fuerzas políticas para desbloquear asuntos tan importantes para la ciudadanía como la financiación autonómica, el Pacto de Toledo sobre las pensiones, o la renovación de puestos en organismos de gran transcendencia para el país«.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado que el encuentro se enmarcaba en la voluntad del Gobierno de que esta fuera una legislatura de diálogo, y superar la situación de bloqueo.

«El PP tiene un papel clave, determinante, en cuestiones de funcionamiento del Estado», ha señalado. Se ha referido a las pensiones, a la financiación autonómica y local y a la renovación de órganos como el Consejo General de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.

«Ha llegado el momento de dejar a un lado los intereses partidistas para anteponer los intereses de España». «Lamentablemente no hemos encontrado en el señor Casado la actitud de colaboración que la situación de España requiere. No ha habido ningún compromiso, ninguna concreción que el PP haya podido trasladar al presidente del Gobierno«.

«El PP sigue en una actitud de bloqueo, aún no ha asumido la tarea de oposición que le toca jugar». Según Montero, «Casado se ha instalado en una actitud negacionista de bloqueo, o se hace mi política o este país no puede contar con el PP«. »El PP está bloqueando el funcionamiento de las instituciones«.

«Nunca ha sido voluntad de este Gobierno que el PP lo apoye», ha confesado. Lo que quiere el Gobierno es que «aporte».

«El señor Casado sigue sin entender que los españoles han querido que él esté en la oposición, y desde ahí su partido contribuya y no utilice como rehenes a las instituciones del Estado».

En cuanto a la renovación del Poder Judicial, el Gobierno cree que el PP debe anteponer el «sentido de Estado» y negociar. «La postura de Casado ha sido decepcionante, porque ha vinculado esta renovación con otros temas que no tienen nada que ver», ha asegurado Montero.

Según Montero, no se ha podido profundizar en la renovación de los órganos constitucionales, porque desde el principio se ha evidenciado su actitud de bloqueo.

Respecto al «conflicto en Cataluña», Montero ha subrayado que hay que superar la situación a través del diálogo, con los cauces que permite la ley. «Casado no tiene ninguna situación para Cataluña», ha sentenciado. «Pide a Sánchez que no dialogue, pero no aporta ninguna solución».

En un tono duro y tajante contra el líder del PP, Montero ha acusado a Casado de no transmitir ningún compromiso en concreto, ni siquiera en el asunto de las pensiones. Montero ha acusado a Casado de «contumacia» en la actitud de bloqueo.

«Cuando el PP respete el resultado de la democracia y regrese a la senda de la responsabilidad, encontrará a este Gobierno en el mismo sitio que hoy, con la mano tendida para alcanzar pactos y consensos que España necesita como país«, ha asegurado la ministra.