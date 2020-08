Casado: «No voy a permitir que ningún portavoz del PP critique o pida explicaciones al Rey» El presidente del PP advirtió a Cayetana Álvarez de Toledo de que sus críticas al Monarca eran incompatibles con su puesto

Mariano Calleja Madrid Actualizado: 18/08/2020 13:28h

Uno de los motivos principales que Pablo Casado dio a Cayetana Álvarez de Toledo en la reunión que mantuvieron el lunes en Génova no fue desvelado por la portavoz en su comparecencia ante los medios de comunicación. El presidente del PP advirtió a Álvarez de Toledo que sus críticas a Don Juan Carlos por su salida de España estaban totalmente fuera de lugar y no las iba a aceptar. "No voy a permitir que ningún portavoz del PP critique o pida explicaciones al Rey", afirmó Casado, según fuentes populares.

Casado vio especialmente desafortunadas las palabras de Álvarez de Toledo sobre Don Juan Carlos, sobre todo porque él, como presidente del partido, había dejado bien claro el discurso del PP en la entrevista que publicó ABC el pasado 10 de agosto. En aquella entrevista, defendió el «magnífico legado» del Rey Juan Carlos I: «Sin él no podría haberse consolidado este Estado social, democrático y de derecho». El presidente del PP pidió respeto para su presunción de inocencia.

En la larga reunión del lunes en su despacho, Casado afeó a Álvarez de Toledo que solo unos días después de que él fijara esa posición, clave en el discurso del PP, ella criticara a Don Felipe por la marcha de Don Juan Carlos y pidiera explicaciones a este, algo que se sale por completo de la línea política de los populares.

Fuentes populares reconocieron el malestar que habían causado esas palabras de la portavoz y aseguraron que fueron uno de los motivos principales que llevaron a Casado a convocar a Álvarez de Toledo a su despacho para dejarle claro que su actitud y discurso era incompatibles con el hecho de ser portavoz del grupo Popular en el Congreso.