La Audiencia Nacional permite los actos proetarras de esta Nochevieja

Tal y como se preveía, la Audiencia Nacional (AN) no ha prohibido que el entorno proetarra celebre mañana sendos actos en Pamplona y Mondragón (Guipúzcoa) a favor de los presos de ETA . Así lo ha decidido esta tarde el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Calama, en sendos autos en los que comparte la tesis de la Fiscalía de la propia AN.

Y lo hace, como ya había avanzado ayer la Fiscalía , acogiéndose a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre enaltecimiento del terrorismo, según la cual jurisdicción penal sólo puede perseguir delitos una vez que se han cometido, no antes, entendido así que no puede prohibir actos de estas características antes de que se constate si en los mismos se producen situaciones susceptibles de ser castigadas.

Para ello y como también solicitó ayer la Fiscalía, el juez Calama insta a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a que sigan de cerca el desarrollo de estos dos actos para evitar que se produzcan situaciones susceptibles de incurrir en enaltecimiento del terrorismo, justificación de delitos terroristas o humillación a las víctimas y sus familiares. En caso de que así ocurra, el juez de la AN insta a los agentes a que identifiquen a los implicados e informen al juzgado.

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (Apavt) y Dignidad y Justicia habían solicitado el martes a la propia AN que impidiera la celebración de ambas convocatorias por entender que representan un claro ejemplo de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

No en vano, en el acto de Pamplona se brindará mañana por los presos de ETA y el de Mondragón se anunció como una marcha a favor de tres etarras, entre ellos el más sanguinario en toda la historia de ETA: Henri Parot, que cumple condena por hasta 39 asesinatos .