La Audiencia Nacional juzgará a los tres imputados por los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A Ninguno de ellos fue procesados como responsable de los fallecidos y heridos, ya que los presuntos autores murieron abatidos por los Mossos d'Esquadra o en la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona)

La Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral contra los tres presuntos yihadistas de la célula terrorista que cometió los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) el 17 de agosto de 2017, en los que murieron 16 personas y 140 resultaron heridas.

La Sala de lo Penal ha confirmado el fin del sumario de esta causa y ha acordado abrir juicio contra Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir por los presuntos delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas; y estragos de carácter terrorista; y contra Said Ben Iazza por colaboración con actividades de organización terrorista.

Ninguno de ellos fue procesados como responsable de los fallecidos y heridos, ya que los presuntos autores murieron abatidos por los Mossos d'Esquadra o en la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona).

Una vez más, la Audiencia rechaza ampliar la imputación que las acusaciones han pedido a lo largo de la causa, si bien recuerda que las calificaciones que hagan las partes de los hechos objeto de procesamiento «pueden variar y comprender posibles concursos» sin que se vulnere el derecho de defensa de los procesados, que han sido informados e interrogados sobre los mismos y pueden defenderse.

Sugiere que «las consecuencias lesivas, materiales y personales, de la explosión del material almacenado en la casa de Alcanar, podría suponer la existencia de un concurso de delitos como entienden varias de las acusaciones».

En el mismo sentido, el auto explica la posibilidad de que las acusaciones imputen a Said Ben Iazza «por integración o simple colaboración» en su escrito de conclusiones.

Por ello, la Sala acuerda abrir juicio oral contra los procesados por los hechos y delitos recogidos en el auto de procesamiento, «sin perjuicio de su determinación en los escritos de conclusiones» de estragos terroristas consumados y asesinatos en tentativa o lesiones de carácter terrorista por los hechos de Alcanar.

Lo que no hace es ordenar ampliar la imputación a los procesados dado que no se les debe atribuir «hechos que no les fueron imputados en el auto del juzgado».

A lo largo del procedimiento, las acusaciones, entre las que figura la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación 11M Afectados del Terrorismo o el sindicato de los Mossos d'Esquadra Uspac, han tratado sin éxito de que se les declarara también cooperadores en delitos de asesinato consumado y en grado de tentativa.

Pero, «independientemente de que considere o no acertado el razonamiento del instructor», la Sala rechaza la petición y argumenta que si ordenase ampliar el procesamiento a estos hechos estaría valorando los indicios racionales de criminalidad contra ellos y eso le haría perder «la necesaria imparcialidad».

La Sala critica también la intención de alguna parte de buscar una «verdadera cascada de nuevas diligencias sobre la base, absolutamente huérfana de soporte, de una 'teoría conspirativa', negándose el fallecimiento de Abdelbaky Es Satty (imán de Ripoll y considerado presunto cerebro de los ataques) y queriendo involucrar al Centro Nacional de Inteligencia».

Rechaza asimismo revocar la conclusión del sumario para imputar al ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto porque «en manera alguna» es objeto de investigación la actuación de los responsables políticos "en orden a las medidas a adoptar en el nivel de alerta terrorista existentes en agosto de 2017".

«Se trata de otra 'teoría conspirativa', carente de apoyatura fáctica, que no merece sino su rechazo máxime agotado el plazo de instrucción», dice la Sala en respuesta a la petición de una de las acusaciones.