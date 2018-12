Arranca la comisión que investigará la tesis de Pedro Sánchez El PP pide la dimisión del presidente del Gobierno tras quedar constituida la comisión en el Senado

Javier Chicote

La Comisión que investigará el doctorado presuntamente fraudulento de Pedro Sánchez quedó ayer constituida en el Senado, donde el Partido Popular ostenta mayoría absoluta. El portavoz de los populares en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, aprovechó la cita para pedir al presidente del Gobierno que se aplique «el mismo criterio ético que imponía» en la moción de censura contra Mariano Rajoy y que, en consecuencia, dimita por el «escándalo» de su tesis doctoral, desvelado por ABC.

Así lo afirmó ante los medios minutos antes de que se constituyese la comisión, que tendrá, a juicio de Cosidó, «tres objetivos muy claros». El primero de ellos es «poner en evidencia que el presidente mintió en el Pleno del Congreso de los Diputados, cuando dijo que su tesis era pública y se demostró que no y se publicó con posterioridad». En segundo lugar, la comisión pretende demostrar «que hubo plagio en la tesis». En tercero, Cosidó se mostró convencido de que la comisión «servirá para poner de manifiesto algunas irregularidades que se han producido tanto en la tramitación como en la aprobación de esa tesis doctoral», también desveladas por este diario.

El portavoz del PP en el Senado insistió en que el nivel ético de exigencia «se lo ha autoimpuesto» el propio presidente del Gobierno, quien «afirmó en el debate de la moción de censura que plagiar una tesis doctoral era causa de dimisión» (citando el caso de un ministro alemán), según informa Servimedia.

«Criterio ético»

Por ello, le demandó a Sánchez que «el mismo criterio ético que imponía se lo imponga él y si la comisión de investigación llega a esas conclusiones, significaría su propia dimisión según su criterio».

Los grupos disponen ahora de quince días para presentar sus documentos de trabajo. Está previsto que las sesiones comiencen en enero y, de momento, es seguro que el PP citará a Pedro Sánchez, pues la comisión se ha aprobado después de que el presidente del Gobierno se negara a dar explicaciones parlamentarias sobre su tesis, faltando a su palabra. PP, Ciudadanos y Foro Asturias votaron a favor de la comisión, mientras que ERC se abstuvo y el resto se pronunció en contra. El presidente de la Comisión será el senador del PP Ovidio Sánchez.

La portavoz de Ciudadanos para esta Comisión, Lorena Roldán, indicó que «existen dudas razonables sobre la autoría de la tesis de Sánchez» y se preguntó si realmente plagió o no y si el tribunal ante el que defendió la tesis lo conformaban «afines» al presidente. Por ello, desde Ciudadanos no entienden que el presidente, en vez de dar la cara y defender su tesis, «amenace a los medios» y haya llegado a mentir en sede parlamentaria al decir que su trabajo académico era público cuando «se demostró que no era cierto».

Mientras, la portavoz del PSOE en esta comisión, Carmen Iglesias, cargó contra la constitución de este órgano, «un paso más del PP en la cadena de despropósitos en que ha convertido su relación con el Gobierno», dijo, según informa EP. Por su parte, ERC se plantea llamar a Pablo Casado, presidente del PP, para que explique también sus trabajos universitarios.