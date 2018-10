El apaciguamiento de Sánchez con Torra inquieta a los presidentes socialistas La capacidad de Díaz, Page o Lambán de hacer oposición es muy limitada, pero ninguno se mantendrá en silencio en lo que respecta a la política con Cataluña

Desde que Pedro Sánchez recuperó la secretaría general en las primarias contra Susana Díaz en el PSOE no hay oposición. Muy pocos días después de aquel duelo se constató que el «susanismo» no era un movimiento que fuera más allá del rechazo a Sánchez. Con él en Ferraz, los principales barones del partido se retiraron a los cuarteles de invierno de sus Comunidades Autónomas.

La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa agravó esa incapacidad de cuestionar al secretario general. Pero la preocupación por el rápido deterioro del nuevo Gobierno se deja sentir. Las políticas que el Ejecutivo anuncia como bandera son un escaparate de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año, reconocen. Pero la ausencia de resultados concretos y, especialmente, el discurso respecto a Cataluña empiezan a generar preocupación. No en vano, como reconoce quien será candidato del PSOE a una de las principales capitales del país, «hacer campaña contra un Gobierno del PP en Madrid puede ser más sencillo».

El enquistamiento del conflicto catalán es clave. Primero para la continuidad del mandato de Sánchez, pero también tiene consecuencias sobre el grado de unidad que pueda conseguir el presidente del Gobierno en el seno del partido. Con los presidentes autonómicos jugándose la reelección en mayo de 2019 las críticas a la política del Gobierno con la Generalitat de Cataluña empiezan a abrirse paso. Aunque el poder que tenían sus planteamientos o advertencias en el partido ha quedado muy reducido.

Los que se enfrentaron a Sánchez en aquel lance de las primarias siguen siendo los que hoy mantienen el discurso de antaño. Pero hay notables diferencias entre ellos. Mientras el extremeño Guillermo Fernández Vara se alineó muy pronto con la nueva dirección y evita críticas abiertas a la gestión de Sánchez, son el castellanomanchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán quienes menos dudan a la hora de alzar la voz. El valenciano Ximo Puig tiene la presión de gobernar con Compromis, pero a la vez se encuentra cómodo en el discurso de las singularidades. Y queda Susana Díaz. La presidenta de la Junta de Andalucía se ha caracterizado desde su derrota por evitar, en público, las críticas a Sánchez. Pero el conflicto territorial le deja margen para mantenerse firme y buscar réditos en términos autonómicos.

Esta semana la presidenta andaluza ya ha entrado en el debate nacional a cuenta de los indultos a los presos independentistas, defendido por la delega del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. «No es momento de hablar de indultos. Estamos en el momento del procedimiento judicial en el que estamos y la ley tiene que ser igual para todo el mundo», ha defendido Díaz esta semana.

Tanto el Gobierno como el líder del PSC han colocado otro elemento en el centro del debate: la prisión preventiva de los líderes independentistas, que consideran excesiva. Cuando Iceta pronunció esas palabras en Madrid no dudó en salir a contestarle García-Page con mucha dureza. «Yo creo que aquí ya hay mucha gente que ha hecho un máster acelerado en derecho penal, sinceramente no sé con qué intención lo dirá el secretario de los socialistas en Cataluña, yo soy abogado, pero me parece que hay que rechazar siempre cualquier intento de crear una situación ambiental que presione a los jueces, en este tema y en los demás, y pido respeto absoluto con la labor judicial», reprochó el líder castellanomanchego, que criticó que «solo faltaría que fueran los políticos los que tengan que decir el tiempo de las prisiones».

En conversación con ABC lamenta que el hecho de que haya un debate sobre los indultos. Lo considera «inconveniente» porque «desvía la responsabilidad de Puigdemont al estar fugado». García-Page sí destaca que en el Gobierno de Sánchez «haya voluntad de mejorar las formas» porque «la sobreactuación que había solo beneficia al independentismo porque lo retroalimenta».

El presidente aragonés, Javier Lambán, ya alertó durante el debate de política general de su comunidad contra la «política de apaciguamiento» de los últimos gobiernos con Cataluña, asemejándola al fracaso de la estrategia fallida de Chamberlain y Dadalier con Adolf Hitler previa a la II Guerra Mundial. A preguntas de este diario sobre el estado actual del conflicto Lambán se muestra claro: «Desde la política no debe presionarse a los jueces. Los políticos catalanes presos lo están por presuntos delitos perfectamente tipificados», asegura. Pero sí dice compartir «el esfuerzo» del Gobierno de Sánchez por «restaurar la normalidad institucional a través de los mecanismos ya establecidos para ello». Lo que no le impide tener una valoración pesimista sobre el momento actual: «Creo que la deriva de degradación moral, política y hasta estética del independentismo es imparable y muy grande el daño que le están infligiendo a España y, sobre todo, a Cataluña».

Un experimentado dirigente de una federación mediterránea cree que «la confrontación excesiva» facilita a los independentistas «su campaña de internacionalización» mientras que «este equilibrio los desgasta». Pero en su diagnóstico sobre cómo ha evolucionado la situación respecto a hace un año: «No estamos peor pero puede empeorar», y sitúa un punto clave en el ciclo electoral de mayo: «Si se mantiene el equilibrio ya veremos qué pasa en las europeas con Junqueras, en municipales con alcaldes independentistas».

Son minoría en número, pero son claves en términos orgánicos por el poder territorial que ostentan y por la implantación territorial. Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha son junto a Asturias y Extremadura las únicas federaciones que tienen un porcentaje de militantes sobre el total de afiliados del PSOE superior al peso de esos territorios en el conjunto de la población española.