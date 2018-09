ERC amaga con desmarcarse del acuerdo de diálogo entre PDECat y PSOE Los socialistas aprueban debatir una salida para Cataluña «sin imposiciones ni impedimentos» para un referéndum, dentro de la ley

Itziar Reyero

@ireyero Seguir Madrid Actualizado: 12/09/2018 14:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El grupo del PSOE en el Congreso ha pactado con el PDECat una moción que insta a abrir un diálogo con Cataluña «sin imposiciones ni impedimentos» que desemboque necesariamente en un referéndum, pero dentro de la ley. Los socialistas han logrado introducir ese límite de respeto al «marco de la legislación vigente» para explorar un acuerdo que dé salida al conflicto territorial con el separatismo.

La moción, de alto valor político por significar un acercamiento del Gobierno con el PDECat, pone a prueba la «unidad de acción» dentro del independentismo. ERC, en principio de acuerdo con el texto, amaga ahora con desmarcarse al haber explicitado el diputado del PSC José Zaragoza que la independencia queda excluida del debate. Los republicanos catalanes reconocen que no tienen decidido el sentido de su voto mañana.

El texto reclama al Gobierno a iniciar un diálogo en el que todos puedan defender sus «ideas, aspiraciones y proyectos libremente, sin imposiciones ni impedimentos». Ese camino debe desembocar en la celebración de un referéndum, dentro de la ley, según defiende también el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero los socialistas advierten de que la autodeterminación es imposible y que la única consulta factible es sobre el autogobierno, un nuevo Estatut con más competencias para Cataluña. Nunca la secesión.

La moción acordada se limita a señalar que «dicho proceso debe de aspirar a acordar los cauces legales y democráticos que permitan a la sociedad catalana determinar su futuro». El portavoz del PDECat, Carles Campuzano, ha asegurado que una «interpretación abierta y progresiva» del ordenamiento jurídico, «español y europeo», permite un referéndum de secesión.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, ha exigido un «diálogo sin cortapisas», es decir, que no excluya la posibilidad de poder votar sobre la independencia de Cataluña. En caso contrario, su partido no suscribirá la moción, avisan los republicanos, disgustados con la intervención del diputado del PSC ante el Pleno hoy.

«Tienen derecho a plantear si los catalanes quieren más autonomía, pero no pueden excluir al 50% de los catalanes que no somos autonomistas. De igual manera, los independentistas tenemos que reconocer que no se puede imponer una solución a la otra mitad de catalanes que son autonomistas. Este será el debate», ha recalcado Tardà.