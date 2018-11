Albert Rivera: «El sanchismo pasará a la historia como un paréntesis negativo»

EP | Vídeo: «Abogacía del Estado no es de Sánchez, ni de Puigdemont, ni de Torra»

Pablo Ojer

A pesar de los intentos de los radicales para que no se escucharan las palabras de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos ha hecho un llamamiento a recuperar la democracia. Y lo ha hecho precisamente en Alsasua, una de las localidades más castigadas por la intolerancia.

«El Sanchismo pasará a la historia como un paréntesis negativo», ha considerado para advertir que luego habrá que «reconstruir la democracia». Albert Rivera ha advertido contra los posibles indultos a los golpistas del procés. «Si yo soy presidente del Gobierno, me comprometo a no indultar a los soberanistas». En este sentido, ha anunciado que el próximo acto de España Ciudadana se celebrará el próximo 25 de noviembre en Madrid con el lema «Sí a la Justicia. No a los indultos».

Pero Albert Rivera también ha advertido contra el nacionalismo y el populismo. «El nacionalismo se ha demostrado lo contrario a la Democracia», ha considerado. Porque «estoy dispuesto a vivir en un país donde se quiera la independencia, pero que no quieran romper mi país». Por eso, desde Alsasua ha hecho un llamamiento a «descubrir que cualquier rincón de España es España. Tenemos que recuperar lo obvio».

Y también ha abogado por trabajar en la educación y, en contra de lo que pretenden los nacionalismos, Albert Rivera ha abogado por «armonizar la educación en toda España, saber lo que sucede en las aulas de este país».