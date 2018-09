Albert Rivera: «Esta legislatura tiene los días contados» El presidente de Ciudadanos respondió a las preguntas de Carlos Herrera en la Cadena Cope, donde ha valorado la tesis de Sánchez, las dificultades del Gobierno para legislar y la supresión de los aforamientos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pasado esta mañana por los micrófonos de la Cadena Cope para responder a las preguntas de Carlos Herrera. El diputado, como el resto de la clase política, lleva una semana levantándose con noticias que cuestionan la fortaleza del Gobierno y la «honradez» académica del presidente Pedro Sánchez. Por todo ello, Rivera ha sido claro: «Esta legislatura tiene los días contados».

El presidente de Ciudadanos ha comentado las últimas averiguaciones en torno a la tesis y el libro posterior publicado por Pedro Sánchez, al que han encontrado numerosos ejemplos de plagio. «Me parece muy grave lo de la tesis», ha resumido Rivera, quien ha explicado el porqué de su pregunta parlamentaria del pasado miércoles. La pregunta que inició el «incendio».

«Sánchez vetó la ley de transparencia universitaria y encendió todas las alarmas», ha explicado Rivera. «Qué extraño que alguien haga una tesis doctoral para divulgar su tesis, su idea y su doctrina y la oculte, ¿no? Eso solo puede ser por dos cosas: porque la tesis sea un bodrio o porque sea un plagio. Y puede que sea las dos cosas incluso, como estamos viendo (...) Yo le pido a Sánchez que se tranquilice, que se serene y que dé la cara».

Además de una comparecencia parlamentaria, para la que dice que buscará una mayoría, Rivera pidió ayer a La Moncloa que publique los informes en los que apuntaba porcentajes de coincidencia en la tesis de Sánchez inferiores a los que señalaban los responsables de programas antiplagio como Plagscan.

Sánchez legitimó el 1-O

En materia parlamentaria, el líder de Ciudadanos ha dejado caer que la legislatura «tiene los días contados», además de por la tesis, por lo difícil que tiene Sánchez aprobar los presupuestos. Una validación en las Cortes que se complicó especialmente ayer durante la sesión de control al Gobierno, en la que Joan Tardà condicionó su apoyo a que el Ejecutivo levante –como si pudiera– los cargos por rebelión contra los sediciosos.

«Los separatistas no saben lo que es la separación de poderes, cosa que no me sorprende, pero es una evidencia (...). Los separatistas amenazan a jueces, coaccionan a jueces, pintan la casa del señor Llarena, pinchan las ruedas o amenazan a fiscales, rodean los juzgados...», ha respondido Rivera. «Sánchez hizo ayer una cosa muy grave: que es admitir en sede parlamentario que el 1 de octubre no fue algo ilegal, sino que admitió incluso el recuento falso que hicieron los separatistas de ese golpe (...). No quiero que mi país esté en manos de los que quieren liquidarlo».

«El Sanchismo, más allá de quien gobierne, tiene un problema mayor: que es dar legitimidad al nacionalismo y el populismo, que es un peligro para nuestro futuro», ha concluido.

En cuanto a la reforma constitucional anunciada por el Gobierno para limitar los aforamientos, el presidente de Ciudadanos ha sido muy explícito: «En muy pocas horas se mostró otra vez el fraude de Sánchez». El presidente, que para muchos realizó este anuncio para alejar el foco mediático de su tesis doctoral, no satisfizo con su propuesta a la formación naranja.

«Nos dimos cuenta otra vez del fraude y la mentira que es Sánchez, porque dijo que esto no afectaba a los casos de corrupción», ha lamentado Rivera. «Sánchez propone que los delitos de prevaricación y cohecho sigan aforados. Entonces ¿qué propone? ¿Una reforma de la Constitución para nada?».