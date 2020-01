Abascal hace un llamamiento a la movilización ante el «repugnante fraude electoral» de Sánchez Vox afirma que «hoy se ha constatado que se recrudece el golpe de Estado que se inició en Cataluña en octubre de 2017»

Paloma Cervilla SEGUIR MADRID Actualizado: 05/01/2020 14:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al PSOE de entregar España «sin freno al comunismo, con el que no iba a pactar, a ese que comenzó su carrera política paseándose por las erriko tabernas, que ha hecho de argamasa para que esta investidura sea posible, y a esos que tienen vínculos con todas las dictaduras narcoterroristas de Hispanoamérica». Asimismo, denunció el «repugnante fraude electoral» del proceso de elección de Pedro Sánchez.

Abascal ha subrayado que «hoy hemos constatado que el golpe de Estado vivo que se inició en octubre de 2017 en Cataluña se recrudece con el visto bueno de ETA, una traición del PSOE y la triste sumisión de Teruel Existe y Nueva Canaria».

El dirigente popular quisó dejar claro que, ante esta situación, «Vox hara una oposición sin cuartel en el Parlamento en los tribunales, en las calles y ya llamamos una movilización en todas las plazas y pueblos de Espña para el próximo día 12 de enero».

Ante la posibilidad de que se produzca un «tamayazo» el próximo martes en la segunda votación de investidura, Abascal señaló que «no vamos a hacer de adivinos ni preveemos que haya cambios porque tenemos que atender a lo que han dicho los portavoces en esta sesión de investidura». Sin embargo, sí que hizo un llamamiento «a la reflexión de los diputados electos para que no traicionen la soberanía nacional, asumir un pacto de quienes están al frente de un golpe de estado en Cataluña».

Abascal reiteró que «vamos a llevar ante la Justicia cualquier acto ilegal» y «vamos a presentar recursos de inconstitucionalidad porque tenemos un grupo de 52 diputados».

En relación a sus palabras de que el proceso de investidura es «ilegal e ilegítimo», Abascal afirmó que «evidentemente no tiene consecuencias porque la presidenta del Congreso está dispuesto a tolerar que diputados que se han conjurados y no han jurado contra la Constitución y hayan tomado posesión de sus actas, en ese setido hablamos de la ilegitimidad de los votos. Y en cuanto al carácter fraudulento nos referimos al engaño perpetrado por Pedro Sanchez que ha engañado a todos los españoles. Les dijo que no iba a pactar con los comunistas de Podemos, alertó de las gravísimas consecuencias de este pacto, dijo que no podría dormir y ha hecho una mortal pirueta y ha pactado con los separatistas y no ha dado ningún explicación».