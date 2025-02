Espadas: «El PSOE tiene cinco días para ponerles claritas las vergüenzas a las derechas»

El mensaje ha sido que el PSOE es un partido de Gobierno , no de oposición, y que además fue clave en la articulación del Estado de las Autonomías y ahora ha de jugar un papel histórico parecido para frenar a la derecha radical.

El candidato socialista a presidir la Junta de Andalucía , Juan Espadas , se ha rodeado este domingo, 12 de junio de 2022, de siete de los nueve presidentes autonómicos de la formación y de dos ministras en el Palacio de Congresos de Córdoba. Han faltado los de Castilla-La Mancha, García Page , polémico en los últimos días tras afirmar que Pedro Sánchez considera «monaguillos» a sus barones , y María Chivite de Navarra . La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha acompañado también a los barones autónomicos, así como la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la exvicepresidenta Carmen Calvo .

El título del acto ha sido 'Gobernanza socialista en las comunidades autónomas', y en él han concurrido los presidentes de Asturias, Adrián Barbón; La Rioja, Concha Andreu; Aragón, Javier Lambán; la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Baleares, Francina Armengol, y Canarias, Ángel Víctor Torres .

Espadas , agradecido con el apoyo de los mandatarios regionales, se ha mostrado convencido de que «estamos haciendo un campañón: nos estamos dejando el hígado». «La nómina que hemos juntado aquí es de 'master class' de liderazgo socialista», ha agregado el aspirante a la Presidencia.

«Vamos a por todas»

«Tenemos cinco días más para ganar las elecciones . Esto empezó hace meses cuando el socialismo andaluz decidió ir a por todas y generar confianza y ponerles claritas las vergüenzas a las derechas », ha seguido.

El candidato también ha tirado del papel del PSOE andaluz en la formación del Estado constitucional . «Los socialistas estamos para cambiar las cosas, no para pasar de puntillas por ellas: nosotros construimos», ha puntualizado antes de ponerse ' kennediano ': «No penséis lo que el Estado puede hacer por tu autonomía sino lo que tu autonomía puede hacer por el Estado ».

«Las derechas ya han metido la patita, y ahora quieren meter las dos. Lo que planea es una voladura controlada», ha criticado de Moreno y de Olona. « Moreno Bonilla tiene cara de no haber roto un plato en su vida, pero ha roto la vajilla. Y que sepa que la gente quiere derechos, no derechas», ha rematado, para seguir con que «Moreno Bonilla no ha trasladado en esta campaña ni una propuesta: dice que quiere avanzar, pero no dice hacia adónde».

Juan Espadas ha animado a «no respirar ni un minuto hasta el domingo porque le vamos a dar la vuelta esto: vamos a ganarles. Pido el voto de la gente de bien».

Los presidentes autonómicos han mantenido un coloquio de entorno a cuarenta minutos con el candidato socialista que ha moderado Eva Granados , portavoz socialista en el Senado . El hilo argumental de las intervenciones ha sido la reivindicación de la esencia del Estado del Bienestar frente a la amenaza que ellos ven en el PP y Vox .

Las intervención de los barones

Así, Adrián Barbón ha mandado directamente «a la porra las encuestas, porque lo que vale es el calor de la gente que estamos sintiendo». «Que nadie os quite los sueños», ha dicho, al tiempo que ha puesto de ejemplo las políticas rurales que lleva a cabo el Gobierno de Asturias como ejemplo de las que podría desarrollar Espadas si llega a ser presidente de la Junta .

De su lado, el presidente canario, Ángel Víctor Torres , ha agradecido el apoyo del partido durante el incendio de Gran Canaria , ha defendido «el espíritu que los socialistas le imprimimos a la Educación pública y a los servicios sociales». «Lo que se juega Andalucía el 19 de junio es mantener el Estado del Bienestar», ha argumentado Torres.

El candidato, al inicio del acto ABC

Francina Argmengol , de su lado, ha venido a Córdoba «a celebrar que Juan Espadas va a ser presidente de la Junta , porque es una persona honesta que sabe que está en política para cambiar las cosas a mejor». «Lo que no va a hacer Espadas es ponerse de perfil, que es lo que ha hecho Moreno Bonilla durante esta legislatura», ha reflexionado. La presidenta balear ha puesto el acento en las políticas turísticas y hosteleras en favor de los trabajadores que lleva a cabo, como la obligatoriedad de que las camas sean elevables para facilitar la labor del personal de limpieza.

Javier Lambán, de Aragón , ha trazado las líneas maestras de sus iniciativas para combatir la despoblación . «Lo que une a las personas es el sentimiento de pertenencia, y en mi caso tengo dos sentimientos de pertenencia, que son por el Estado constitucional y por el Partido Socialista », ha aseverado el mandatario maño.

«Nada de lo importante que ha ocurrido en España hubiera ocurrido sin que los andaluces hubieran apoyado las políticas de progreso», ha señañado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara . «Ahora estamos en un momento crítico en Andalucía: tenéis que decidir si queréis políticas de progreso o de regreso», ha advertido.

«Espadas no se pondrá de perfil»

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, en su intervención, ha tirado del lema electoral. «Si vamos a votar ganamos, porque lo que necesita Andalucía es un Gobierno que haga cosas, como hará Espadas cuando sea presidente, y no como Moreno Bonilla , que solo se ha preocupado de ser amable», ha indicado.

En su exposición, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig , ha elogiado el papel den en el Estado de las Autonomías . «Sin el 28 de febrero , en España hubiera habido regiones de dos categorías, de dos velocidades, y quien estuvo al frente de ese movimiento y de esa aportación fue el Partido Socialista », ha recalcado. «Y ahora, en estas elecciones, Andalucía va a hacer algo parecido: ir en contra de la resignación», ha finalizado antes de animar a los socialistas a «sudar la camiseta hasta el final».

'El Caballo de Troya Moreno Bonilla-Olona'

El turno de palabra lo ha abierto la cabeza de lista del PSOE en Córdoba, la exalcaldesa Isabel Ambrosio . «Nadie nos ha regalado nada a los socialistas en estos años: nos lo hemos ganado democráticamente», ha dicho. «Somos lo que soñamos, y no queremos permitir la pesadilla del Gobierno de Moreno Bonilla y la extrema derecha: no vamos a consentir el Caballo de Troya Moreno Bonilla-Olona », ha defendido.

La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez , ha lamentado que «por primera vez en diez años ha caído la producción industrial por la desidia de un presidente que no trabaja por los andaluces». Rodríguez ha lamentado que « Moreno Bonilla se empeña en no aprovechar los fondos que el Gobierno », mientras ha prometido el apoyo del Ejecutivo a la Base Logística del Ejército de Tierra .

El acto ha empezado tras un paseo de Juan Espadas y sus acompañantes por el Puente Romano y la Ribera. Antes de que los políticos tomaran la palabra ha habido un recital de copla y de baile que ha sorprendido a las en torno a cuatrocientas personas congregadas en el patio del Palacio de Congresos ; la capacidad del espacio es mucho menor que el auditorio central del edificio, donde este sábado Núñez Feijóo protagonizó un encuentro con la militancia del PP .