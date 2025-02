Abascal avisa a Juanma Moreno desde Marbella: «O nos entendemos o gobierna la izquierda»

Vox quiere ser parte del Gobierno andaluz. Así se lo hace saber a Juanma Moreno, candidato del PP y favorito en las encuestas. Abascal ha pedido este domingo en Marbella que los populares no hagan como que no existen, que no los obvie, porque no van a poder gobernar en solitario en Andalucía. «La democracia es la democracia» , ha asegurado Abascal en el mitin de campaña en Marbella este sábado, en un auditorio del Parque de la Constitución con un aforo de unas 600 personas, que jaleaba a sus líderes con euforia y bendijo el compromiso de no dejar gobernar solo al PP si no saca mayoría absoluta. «O nos entendemos o gobierna la izquierda », ha remarcado Abascal.

Lo ha hecho en una intervención donde ha dicho que Juanma Moreno se ha comportado «como un niño mimado» cuando dijo que habría una repetición electoral si no obtenía una mayoría suficiente para gobernar. «Es un gesto de desprecio a 800.000 votantes de vox en Andalucía» , ha aseverado Abascal, quien afea al PP la imposición de líneas rojas a la formación. «Van a tener un problema por no aceptar la realidad. Somos ambiciosos. No hemos traído a cualquier candidato, sino a Macarena Olona, que es La mejor», ha aseverado el líder de Vox.

En este sentido, con la bendición del auditorio eufórico ante el que estaba en el Parque de la Constitución de Marbella, Santiago Abascal proclamó un «no a la abstención» . «No vamos a traicionar vuestra confianza ni reglar los votos. Haremos valer vuestros sentimientos. Van a tener que respetar a Vox. Que no digan que no hemos hablado con claridad », ha afirmado como pacto con sus seguidores para no dejar gobernar al PP en minoría si no consigue una mayoría absoluta.

«Van a tener que elegir. Si tienen tanto asquito, la opción de chantajear a Vox y que les entregue la investidura es imposible . Lo decimos solemnemente. El que tenga miedo a esto, que no nos vote, que vote al PP», ha concluido Abascal para cerrar un mitin, que centró en la inmigración ilegal y la familia como centro de las políticas. Ante lo que asegura Abascal que ahora se vende «el pinchazo de Vox». «Están tratando de desalentar el voto a Vox. Dividirnos. Delinearnos. No hay más que ver lo que pasa. El pinchazo de Vox va a ser una estocada hasta la bola », ha vaticinado Abascal.

Macarena Olona durante su intervención J.J.M

Antes, Macarena Olona, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, había atizado duramente en cuestiones de igualdad, género o inmigración ilegal. «Esas políticas impulsadas desde Madrid, pero que se ha tragado el PP y Cs, no hablan en nuestro nombre», ha sentenciado Olona, quien también aseveró que «Irene Montero le dice a la mujer que su aspiración tiene que ser volver a casa sola y borracha . «Ella nunca volvería sola en El Ejido o Saint-Denis», ha concluido la candidata.

Para Vox la inseguridad es parte de los efectos del multiculturalismo. «Ellos lo más cerca que ha estado es cuando van a comprar arroz basmati a un hindú. La degradación de nuestros barrios es un error estadístico. Esto no es racismo, es la realidad que se siente en los hogares por la inmigración ilegal descontrolada», ha asegurado Olona ante de enarbolar «la bandera de la familia».

«S in familias fuertes no hay sociedades fuertes . Pondremos la familia con centro de todas las políticas públicas para que nuestros hijos crezcan en Andalucía con el acento de su abuela y sus bisabuelos», Ha añadido, antes de poner el auditorio en pie rechazado las políticas de género y con una cerrada ovación al decir la frase, ya convertida en mantra de «la violencia no tiene género».

El auditorio lleno antes del mitin de Vox J.J.M.

Una «legislación sectaria que ha criminalizado al 50% de la población». «El dinero va a los chiringuitos no a las víctimas, que no descienden en el caso de las mujeres» ha abundado Olona, que tiró del ejemplo del gobierno en Castilla y León. «Donde hace solo tres días hemos conseguido que todas las víctimas de violencia intrafamiliar tengan reconocido un minuto de silencio. Venimos para abrir todos los debates, que nos habían dicho que no podían abrirse . Las paredes ideológicas que nos habían encerrado y traicionado al obrero y español», ha añadido Olona, antes de dar paso a Giorgia Meloni, «su inspiración», a la que se dirigió primero en italiano y luego le cedió un atril en el que la italiana, líder de la ultraderecha de Fratelli d'Italia, hizo el discurso más duro de la noche.

Meloni derrochó fuerza desde el escenario del auditorio desgranando una política anclada en la patria, la defensa de las fronteras o contra el cambio el climático. La presidenta de los soberanistas europeos arremetió contra las multinacionales, financieras y el poder establecido que deslocaliza las empresas y echa a los trabajadores dentro de los países. Arremetió contra el discurso de Greta Thumberg por propiciar que la compra energética haga a Europa más pobre y fortalezca a países como Rusia o China.

Fue más que contundente contra la inmigración ilegal, «que entra por Ceuta y Melilla o Lampedusa». Arremetió contra las políticas de género, la moral de la izquierda y reivindicó a las madres como la fuente desde la emanan las virtudes del ser humano. « La maternidad es la humanidad misma» , ha señalado la política italiana, que llama a defender a la mujer y a no callarse ante la creciente «violencia étnica». «La izquierda defiende a la mujer hasta que se encuentra a un criminal extranjero» , ha aseverado Meloni, que bendijo a Olona para ser presidenta de la Junta de Andalucía.