Suscribete a
ABC Premium

cuentas sin cuentos

Del diálogo al 'ordeno y mando' de Yolanda Díaz

Si en la primera legislatura de Pedro Sánchez, la vicepresidenta logró que empresarios y sindicatos firmaran 13 acuerdos, incluida la reforma laboral, en la actual solo hemos vivido fracasos de la negociación colectiva. La líder de Sumar ha primado sus intereses políticos y estos son los resultados

Un gobierno que va a por el tercer año sin gasolina (06/10/2025)

La vivienda, el gran desafío de España, y de Europa (28/09/2025)

Del diálogo al &#039;ordeno y mando&#039; de Yolanda Díaz
Yolanda Gómez Rojo

Yolanda Gómez Rojo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esta semana hemos vivido otro episodio del 'ordeno y mando' de Yolanda Díaz que poco o nada se compadece con la imagen de un ministerio que comenzó su andadura apostando por el diálogo y la transparencia y que logró que sindicatos y empresarios pactaran hasta ... la reforma laboral. Como no podría ser de otra manera si a cualquiera de nosotros nos preguntan si nos parece bien tener diez días libres en el trabajo tras el fallecimiento de nuestros familiares, o poder disfrutar de permisos retribuidos para estar acompañándoles cuando están en cuidados paliativos todos diríamos que sí. Pero es muy fácil lanzar medidas de esta índole, con una gran aceptación social, sin consultarlas ni negociarlas con quien tiene que pagarlas, que no es otro que el empresario. El famoso 'yo invito y tú pagas'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app