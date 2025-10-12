Esta semana hemos vivido otro episodio del 'ordeno y mando' de Yolanda Díaz que poco o nada se compadece con la imagen de un ministerio que comenzó su andadura apostando por el diálogo y la transparencia y que logró que sindicatos y empresarios pactaran hasta ... la reforma laboral. Como no podría ser de otra manera si a cualquiera de nosotros nos preguntan si nos parece bien tener diez días libres en el trabajo tras el fallecimiento de nuestros familiares, o poder disfrutar de permisos retribuidos para estar acompañándoles cuando están en cuidados paliativos todos diríamos que sí. Pero es muy fácil lanzar medidas de esta índole, con una gran aceptación social, sin consultarlas ni negociarlas con quien tiene que pagarlas, que no es otro que el empresario. El famoso 'yo invito y tú pagas'.

Y no es la primera vez que la vicepresidenta Yolanda Díaz plantea este tipo de medidas sin consultarlas o pactarlas antes con las empresas. Está claro que los permisos son un asunto de negociación colectiva. Empresarios y sindicatos pueden ponerse de acuerdo al negociar sus convenios de empresa o sus convenios sectoriales para ir ampliando estos permisos a cambio de moderación salarial, o de otras compensaciones para las empresas, pero está claro que el ordeno y mando, que le puede venir muy bien a la señora Díaz de cara a una campaña electoral, no son las formas para presentar este tipo de medidas.

Y el problema no son estos nuevos permisos, el problema es que es un permiso tras otro, una obligación tras otra, que van añadiendo cargas que cada vez pesan más en los hombros de nuestras pequeñas y medianas empresas.

En un escenario internacional como el que estamos viviendo, en el que las firmas europeas pierden peso global en buena parte porque están sometidas a muchas más reglas que sus competidoras americanas o asiáticas, a causa de la multitud de reglamentación que hay en Europa, las compañías españolas sufren una presión extra. No solo tienen que hacer frente a la falta de un mercado único real en Europa, sino que ese mercado único ni siquiera existe en España. Cada autonomía tiene sus propias normas, y aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha puesto encima de la mesa un proyecto para que la licencia obtenida en una autonomía sirva para implantarse en todo el territorio nacional, lo cierto es que todavía sigue siendo un proyecto.

El ex presidente del BCE Mario Draghi abroncaba hace unas semanas a la Comisión Europea porque estaba avanzando muy despacio en la desregulación y la supresión de burocracia, lo que estaba provocando que nuestra economía y nuestras empresas no solo no estén recuperando posiciones sino que estén perdiendo competitividad.

Mientras Donald Trump pone y quita aranceles de un día para otro, Europa arrastra los pies a la hora de tomar decisiones que aligeren las cargas que soportan nuestras empresas.

Y no solo eso. Necesitamos empresas más fuertes capaces de competir con los gigantes que 'nos invaden'. Pero lejos de eso, cuando hay oportunidades de fusión no ya entre empresas de distintos países, sino del mismo, nos ponemos exquisitos y buscamos excusas para impedir esas integraciones.

Lo estamos viendo en el sector financiero, en el tecnológico y también en el de la defensa, donde o conseguimos empresas fuertes que puedan competir por los contratos europeos que se avecinan, o serán las firmas francesas o alemanas las que se lleven el ascua a su sardina.

Coste de hasta 10 permisos retribuidos

Antes incluso de que entren en vigor los nuevos permisos o la extensión de los actuales anunciados por la vicepresidenta Díaz, las empresas ya tienen que costear en este año 2025 otros 10 permisos retribuidos. La Seguridad Social solo paga los permisos parentales por nacimiento.