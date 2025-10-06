Suscribete a
Un gobierno que va a por el tercer año sin gasolina

El presidente se ha comprometido a presentar los Presupuestos aunque no tenga los apoyos para aprobarlos, pero de momento estamos ya en octubre y ha vuelto a incumplir el mandato constitucional

Yolanda Gómez Rojo

Por tercer año consecutivo el Gobierno incumple el mandato constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado a las Cortes antes del mes de octubre. Para los periodistas económicos, la presentación de los Presupuestos siempre ha sido uno de los días más importantes del año, ... en el que más información recibíamos y en el que más información transmitíamos a nuestros lectores. Las secciones económicas al completo nos volcábamos en escudriñar los cientos de páginas de los presupuestos para analizar en qué se iba a gastar el dinero el Gobierno de turno, cuánto nos iban a costar los intereses de la deuda, cómo de sano o de enfermo estaba el sistema de pensiones, qué impuestos nos iban a subir, si se actualizaba el valor catastral de nuestras viviendas, cuánto iba a subir el sueldo de los funcionarios o las pensiones, en qué comunidad autónoma se iba a invertir más...

