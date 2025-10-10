Suscribete a
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Los nuevos permisos reabren la brecha entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo

Trabajo dará 10 días por fallecimiento y libranza por cuidados paliativos, pero Economía le pide «equilibrio» con las empresas y Garamendi ve una ocurrencia

Las dudas legales por el acceso de Inspección a los fichajes complican el nuevo registro de Yolanda Díaz

José María Camarero

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha puesto encima de la mesa dos nuevos permisos laborales sobre los que no se había pronunciado hasta ahora, consciente de que tienen una gran repercusión social: hasta diez días por fallecimiento, por una parte, y ... otra libranza temporal para que los trabajadores se ocupen de sus familiares en situación de cuidados paliativos.

