Suscribete a
ABC Premium

Yolanda Díaz ve peligrar la reducción de jornada ante la inacción de Junts

Los contactos con los de Puigdemont siguen congelados a seis días de la inesperada votación del Congreso forzada por PP, Vox y UPN

Los independentistas condicionan su aval al recorte de jornada a un pacto con más ministerios

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, junto a los líderes de UGT y CC.OO., en el Primero de Mayo.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, junto a los líderes de UGT y CC.OO., en el Primero de Mayo. EFE
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada hora que pasa, la ley para reducir la jornada laboral corre mayor riesgo de que quede desbancada en el Congreso, cuyo pleno votará la próxima semana las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts. El desánimo se ha instalado en ... el entorno de los sindicatos y el Ministerio de Trabajo a pesar de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se aferra a que aún es posible salvar esta coyuntura. Pero la realidad es que, una vez superado el verano, no se han retomado los contactos con Junts para evitar que los independentistas retiren su veto parlamentario y dejen fluir la ley bajo riesgo de que pueda quedar muy descafeinada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app