Yolanda Díaz acude a Protección de Datos ante las dudas legales de su registro horario

El recelo por los resquicios legales que pueda dejar el nuevo registro horario que quiere implantar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, van a llevar a su departamento a consultar a la Agencia de Protección de Datos hasta dónde puede llegar el rastreo de ... fichajes que quiere implantar el Gobierno. Al tratarse de un nuevo registro digitalizado, automático e interoperable, con acceso directo a la Inspección de Trabajo, podría vulnerar algunos derechos de los trabajadores y obligaría a cambiar la ley, según apuntan varios expertos legales.

Para evitar que a la iniciativa pueda quedarle algún resquicio normativo, los responsables del ministerio mantendrán contacto con el organismo que se encarga de velar por los derechos personales y de protección de la intimidad con el uso de registros y estadísticas de carácter íntimo entre los empleados.

El cuestionamiento que se dirime en torno a la redacción del real decreto que regulará el nuevo registro horario es si esa norma necesitaría abarcar cambios en otras leyes. El dilema político no es baladí, porque Díaz quiere aprovechar que no precisa apoyos parlamentarios para el real decreto, pero sí necesitaría el aval del Congreso si hay que cambiar alguna ley. Y los vetos de partidos como Junts ya se han materializado impidiendo la iniciativa de la reducción de jornada.

Ese vínculo tan directo e instantáneo es el que más recelos legales genera porque puede haber un posible impedimento de esta iniciativa por la política de privacidad y la Ley de Protección de Datos. Porque una cosa es ceder datos sin consentimiento por que la ley obliga a ello, como ocurre hasta ahora en registros de los que se vale Inspección procedentes de la Seguridad Social. Y otra muy distinta es que los inspectores accedan 'motu propio' a todas esas estadísticas que informan sobre la entrada y salida del trabajador, así como su repercusión en la nómina, con las horas extra y otros conceptos personales.

Yolanda Díaz intentará lograr el mismo efecto que tuvo en su momento la reforma laboral con el uso de los contratos temporales: que haya temor entre los empresarios a no hacer un registro con horas extra. «Sería aplicar la misma disciplina y rigor para cumplir con la legalidad», indican fuentes del Ministerio de Trabajo.

No tan inminente

Con la activación de la consulta pública de ese real decreto, el Ministerio de Trabajo ha activado el proceso para poner en marcha los nuevos fichajes en todas las empresas. Aunque aún deberán transcurrir varios meses hasta materializar la iniciativa. Fuentes de Trabajo insisten en que quieren pasar todos los filtros necesarios: además de Protección de Datos, el dictamen del Consejo de Estado y todas las alegaciones que llegarán a bien seguro por parte de la patronal, reacia a una medida que consideran puede suponer otra traba, sobre todo para las pymes, cuya situación siempre es compleja.

