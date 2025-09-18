Suscribete a
Yolanda Díaz acude a Protección de Datos ante las dudas legales de su registro horario

El Ministerio de Trabajo quiere despejar un posible choque con la normativa que pueda llegar a paralizar la nueva iniciativa de fichajes

La ministra va a la «ofensiva» con un registro horario que suponga recortar de facto la jornada

José María Camarero

El recelo por los resquicios legales que pueda dejar el nuevo registro horario que quiere implantar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, van a llevar a su departamento a consultar a la Agencia de Protección de Datos hasta dónde puede llegar el rastreo de ... fichajes que quiere implantar el Gobierno. Al tratarse de un nuevo registro digitalizado, automático e interoperable, con acceso directo a la Inspección de Trabajo, podría vulnerar algunos derechos de los trabajadores y obligaría a cambiar la ley, según apuntan varios expertos legales.

