Estos son los 10 supermercados más caros en España, según la OCU
Un informe analiza los precios en establecimientos por toda España y destaca las cadenas nacionales y locales más prohibitivas
Elegir supermercado permite ahorrar hasta 1.132 euros anuales: estos son los más caros y los más baratos de España
Estos son los 10 supermercados más baratos en España, según la OCU
Llenar la cesta de la compra puede ser un reto para muchas familias que ven como los precios no dejan de subir. Más que una percepción de los hogares se trata de una realidad. El último informe de la OCU que compara supermercados muestra que hacer la compra es un 3% más caro que el año pasado tras comparar los resultados del estudio de 2024 y el actual.
La organización destaca que los alimentos frescos son los principales responsables del encarecimiento de la cesta. Se trata de productos de peso y de consumo habitual han aumentado su precio hasta un 8%.
Elegir una u otra superficie puede ser determinante también para ahorrar. Más concretamente, la diferencia puede llegar hasta los 1.132 euros de media, según el informe de la OCU. Hay que tener en cuenta que el coste medio de la cesta de la compra se sitúa en España en 6.259 euros y que incluso las diferencias pueden ser notables dentro de la misma provincia.
Los 10 supermercados más caros para hacer la compra
Por ejemplo, la diferencia entre el supermercado más caro y el más barato en Madrid es de 4.270 euros anuales. En otras como Ciudad Real esa brecha se reduce hasta 262,01 euros de diferencia.
La cadena nacional más barata para hacer la compra en España es Alcampo, ¿pero cuál es la más cara? Según el estudio de la OCU es Supercor, aunque la más cara de todas es una cadena local, Sánchez Romero.
Los 10 supermercados más caros de España, según la OCU
-
Sánchez Romero (cadena local más cara)
-
Supercor (cadena nacional más cara)
-
Sorli
-
Sup. Plaza
-
El Corte Inglés
-
Hipercor
-
Condis
-
Independientes
-
Amazon
-
BM Urban
Tras compartir los resultados de este informe, desde la OCU han insistido en la necesidad de volver a aplicar la rebaja del IVA en los alimentos, incluidos la carne y el pescado. Se trata, afirman, de una «medida de control de la inflación para reducir los perjuicios a los consumidores».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete