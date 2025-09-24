Un supermercado andaluz, el más barato de España para hacer la compra según la OCU

Cada vez cuesta más llenar despensa, los precios de los carros de la compra siguen al alza, mientras que los sueldos permanecen prácticamente estancados.

En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios acaba de compartir su estudio anual de supermercados, lo que ayuda a la hora de poder ahorrar al pasar por la caja de los hipermercados españoles.

Un año más, la cadena local andaluza Dani sigue siendo la más barata para realizar la compra en España. El grupo cuenta con 18 establecimientos repartidos por Andalucía, principalmente en la provincia de Granada (14 tiendas), Málaga (2 tiendas), Jaén (1 tienda) y Almería (1 tienda).

La cadena local Dani es la más económica

El fundador Daniel abrió su primera tienda en pleno centro de Granada en 1959. Once años después en la misma localidad inauguró el primer supermercado de la cadena, que durante la década de los 90 fue expandiéndose por la región andaluza.

A la tienda andaluza le siguen de cerca otras regionales como Tifer o Family Cash. Por su parte, los establecimientos de Alcampo se sitúan como las opciones más económicas a nivel nacional.

Lidl, Consum y Mercadona están también entre las cadenas más económicas de este 2025, aunque llenar en ellas el carro cuesta entre un 8 y 9% más que en las más baratas.

La cadena Sánchez Romero es la más cara para llenar la cesta

En la vertiente opuesta los supermercados menos económicos son las tiendas de la cadena Sánchez Romero. Estos están seguidos a nivel nacional por los hipermercados Supercor.

Andalucía y Valencia, las comunidades con precios más bajos

Por otro lado, los municipios con precios más bajos son Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Torrent (Valencia), seguidos de cerca por multitud de localidades andaluzas (Córdoba, Utrera, Linares, Roquetas, Fuengirola, Alcalá de Guadaíra, San Fernando...) y valencianas (Valencia, Gandía, Petrer, Paterna, Alcoy, Denia, Sagunto, Villarreal...) así como alguna extremeña.

Sin duda, la principal conclusión del estudio es que los españoles pueden ahorrar de media hasta 1.132 euros en función de dónde llenen el carrito, lo que supone una quinta parte del coste anual de la cesta, 6.259 euros de media por familia en España. A su vez, la cesta de la compra incrementa un 3% respecto al año pasado.

