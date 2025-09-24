El supermercado más barato de España para hacer la compra está en Valencia: no es ni Mercadona ni Carrefour

Llenar el carro de la compra cada vez es más caro, como así demuestra un informe de la OCU que indica que los precios de la cesta se han encarecido un 3% en el último año.

Seleccionar bien el supermercado en el que se compra puede marcar una diferencia notable en el bolsillo. Concretamente, como especifica la OCU, los consumidores pueden llegar a ahorrar 1.132 euros al año de media si se escoge cuidadosamente la superficie.

La organización ha visitado centenares de establecimientos para calcular el precio para 183 ciudades españolas. Para ello han teido en cuenta supermercados, marcas o tipos de alimentos.

El supermercado más barato de España está en Valencia: cuál es y dónde está

El precio medio de la cesta de la compra en España se sitúa en España en 6.259 euros para un hogar medio, pero en función de la provincia hay disparidades. Por ejemplo, en Madrid la diferencia entre la superficie más barata y más cara puede ser de 4.279 euros anuales, en Las Palmas, Gijón y Vigo puede estar entre 1.900 y 2.000 euros o de 1.804 en Barcelona.

En el caso de la provincia de Valencia, esta acoge el supermercado más barato de toda España y no se trata ni de Mercadona de Juan Roig ni de otra gran superficie como Carrefour. Se trata del hipermercado Alcampo del centro Comercial Bonaire, en Aldaia, a las afueras de Valencia, que además estuvo afectado por la dana del mes de octubre de 2024. Junto a este, el Alcampo en Coia de Vigo también es el más barato.

Asimismo, según el estudio, Alcampo es la cadena de supermercados más barata a nivel nacional. Junto a ella se sitúan otras locales como Dani (solo distribuye en algunas localidades andaluzas), Family Cash, Deza o Más Ahorro, entre otras.

En cuanto a los productos, la ternera, el chocolate con leche, los huevos, limones, plátano de Canarias o café molido de mezcla se encuentran los que más se han encarecido. En otro extremo, los que menos los que han bajado aunque siguen por encima de los valores de 2021, están la leche condensada, las rodajas de salmón, el azúcar o el aceite de oliva. De todos ellos quienes lidera las subidas en la cesta de la compra son los productos frescos, como frutas y verduras, que suben hasta un 8%.