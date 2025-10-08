Suscribete a
La SEPI se la juega a Sidenor y pide un puesto en el consejo de Talgo

El organismo estatal se salta las condiciones pactadas hasta ahora con el consorcio vasco sobre la compra del fabricante de trenes, y el presidente de la siderúrgica, contrariado, ralentiza las negociaciones

De izquierda a derecha: Xabier Sagredo, presidente de BBK, Mikel Jauregi, consejero de Industria del Gobierno vasco, José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, Noël d´Anjou, consejero de Hacienda del Gobierno vasco, y Jon Urresti, presidente de la FundaciónVital
María Jesús Pérez

Abierto un nuevo capítulo de discrepancias en la operación de nunca acabar en la que se ha convertido el rescate a Talgo. Así, según ha podido saber ABC de fuentes conocedoras de las conversaciones entre los miembros del consorcio vasco comprador y la Sociedad Estatal ... de Participaciones Industriales (SEPI) -que participará, según lo previsto, con una inyección de dinero público de 75 millones de euros-, el organismo estatal ha exigido un puesto en el máximo órgano de gobierno del fabricante de trenes una vez se haga con el 7,8% del capital, después de que el consejo de ministros en julio pasado autorizara su participación.

