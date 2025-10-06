Suscribete a
Moncloa tantea a grandes empresas españolas para entrar en su capital al 'estilo Telefónica'

Desde principios de año, compañías del Ibex y no cotizadas, han recibido la llamada del Gobierno ofreciéndoles su ayuda como potencial socio, tras recabar informes de consultoría sobre empresas de diferentes sectores susceptibles de ser 'tocadas'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su jefe de la oficina económica, Manuel de la Rocha IGNACIO GIL
María Jesús Pérez

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva desde comienzos de la segunda legislatura obsesionado con implantar en España el conocido «modelo francés» de participaciones estatales en grandes empresas estratégicas del país. No en vano, su deseo incontrolable de intervenir las compañías privadas tuvo su ... mayor exponente en la vuelta del Estado al accionariado de la principal operadora española: Telefónica, en marzo de 2024. Y ese es el camino a seguir, porque su obsesión sigue latente e intacta.

