Sebastián Albella se convierte en el factótum de la CNMV para reformar el Código de Buen Gobierno

El organismo regulador, presidido por Carlos San Basilio, constituirá en las próximas semanas un grupo de expertos que le ayude a revisar la normativa

La CNMV y el Banco de España, ¿al servicio de Moncloa?

Sebastián Albella en su etapa de presidenta de la CNMV, entre 2016 y 2020
Sebastián Albella en su etapa de presidenta de la CNMV, entre 2016 y 2020 EFE
María Jesús Pérez

Pistoletazo de salida para el nuevo Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la era San Basilio. Y es que cada presidente del organismo regulador ha querido dejar su impronta históricamente en lo que a gobierno corporativo se ... refiere, y el actual, Carlos San Basilio, aún no lo había hecho. Olivencia, Aldama (ambos informes, aún no códigos), Conthe, Rodríguez y Albella son los cinco manuales de recomendaciones que llevan como nombre el apellido del cabeza visible (en los casos de los códigos, del presidente) que estaba al frente del grupo elegido por el organismo regulador en cada momento para 'retocar' la normativa. El último de ellos, el de Sebastián Albella, presidente de la CNMV entre 2016 y 2020, que tendrá además la oportunidad de 'revisarse a sí mismo'.

