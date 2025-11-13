Suscribete a
La CNMV multa con 5 millones a Twitter por anunciar 'chiringuitos financieros' sin verificar su legalidad

La sanción, publicada este jueves en el BOE, es la séptima más alta de la historia impuesta por el supervisor

EP

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido multar con 5 millones de euros a Twitter (actualmente denominada 'X') por una infracción continuada calificada de muy grave, al incumplir sus deberes de colaboración en relación con anuncios de 'chiringuitos financieros', ... según recoge este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

